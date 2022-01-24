"Показывай попку почаще": оголившаяся Лорак возбудила народ

43-летняя Ани Лорак может похвастаться стройной и одновременно соблазнительной фигурой. Звезда порадовала поклонников откровенными снимками.

Ани Лорак решила устроить себе отдых и отправилась в жаркую страну. Оттуда певица похвалилась горячими фото. "Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала…", – подписала кадры знаменитость.

На них Ани Лорак позировала в слитном купальнике, оголяющем пышные грудь и ягодицы. Фолловеры пришли в восторг и осыпали звезду комплиментами.

"Королева красоты", "Шикарная", "Невероятная", "Превосходно выглядишь", – высказались подписчики. А один из них так возбудился, что призвал вокалистку к более активным действиям: "Показывай попку почаще".

Ранее Ани Лорак показывала, как готовит тело к Новому году. Исполнительница выложила фото из спортивного зала на фоне штанг. Внимательные пользователи соцсети заметили, что блин от штанги на уровне талии артистки слегка "поплыл" из-за фотошопа. Ани Лорак подняли на смех, отметив, что ей стоило бы быть аккуратнее с ретушью на фото.

Внимательно поклонники следят не только за внешностью звезды, но и за ее личной жизнью. Так, ранее поведение десятилетней дочери Ани Лорак вызвало неоднозначную реакцию. Девочка нецензурно выразилась, рассказывая об эмоциях от аттракциона. Инцидент попал на видео, которое опубликовал ее отец Мурат Налчаджиоглу. Комментаторы были шокированы.

