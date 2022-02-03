12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча

Детство Саши Плющенко сильно отличается от детства других ребят. В шесть лет мальчик встал на коньки, решив идти по стопам своего знаменитого отца. Сегодня у 9-летнего Гном Гномыча уже много наград в области фигурного катания. Мальчик активно участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко и регулярно тренируется, из-за чего даже школу посещает лишь дважды в неделю.
В свои годы Саша отлично зарабатывает. Наследник Яны Рудковской уже является амбассадором ряда отечественных и зарубежных брендов, которые хорошо платят. Лишь за один рекламный контракт Гном Гномыч получает около 12 миллионов рублей. Также дополнительный доход мальчику приносит реклама в соцсетях.
Довольная успехами сына Яна Рудковская призналась, что Саша готов тратить часть своих заработков и на нее. Продюсер ничего не просит у сына, однако если Гном Гномыч знает, что его мать чего-то хочет, он с удовольствием делает ей подарок.
"У него хорошие бюджеты на меня," – рассказала Рудковская о заработках наследника.
Сам Саша не скрывает, что у него большие планы на будущее. Как сообщил Пятый канал, наследник Плющенко мечтает принять участие в шести Олимпиадах и с каждой из них привезти золото.
Ранее Яна Рудковская обнародовала планы на младшего сына – наверняка, мальчик не будет уступать старшему брату.