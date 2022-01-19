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Шоу-бизнес
Кто бы сомневался: Рудковская обнародовала планы на младшего сына

Кто бы сомневался: Рудковская обнародовала планы на младшего сына

В семье Яны Рудковской уже есть двое фигуристов – похоже, этим дело может не ограничиться.
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Поклонники Яны Рудковской и Евгения Плющенко, кажется, уже привыкли к мысли о том, что старший сын пары – девятилетний Саша станет настоящей звездой фигурного катания. По настоянию родителей мальчик с юных лет регулярно тренируется, мечтая повторить успех своего титулованного отца. Теперь же выяснилось, что вскоре на лед встанет и младший наследник пары – Арсений.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Подписчики, уже успевшие догадаться о планах Рудковской на младшего отпрыска, спросили блондинку в "Инстаграме", предстоит ли Арсению тоже стать фигуристом. В ответ жена Евгения Плющенко призналась, что они с мужем хотят поставить мальчика на коньки уже предстоящим летом. Судя по всему, слишком юный возраст наследника родителей не смущает. Арсению нет еще и двух, а планы на него уже большие. Что ж, в амбициях знаменитого продюсера никто не сомневался.

Напомним, подозрения о том, что в звездной семье появится еще один спортсмен, возникли у некоторых пользователей с самого рождения Арсения. Как писала "ЭГ", подписчики как-то даже шутили о том, что Рудковская хочет сделать из своих наследников чуть ли не конвейер фигуристов.

Также Рудковскую и Плющенко не раз критиковали и за то, что они, якобы, лишают старшего сына детства, реализуя через него собственные амбиции. Впрочем, саму блондинку подобная критика совсем не смущает. Она уверена, что лучше других знает, как ей воспитывать собственных детей.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как самоуверенная Ксения Собчак пригрозила сыну Яны Рудковской.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 19:33 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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