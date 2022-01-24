"Сплетни, интриги, расследования, суды": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор

Яна Рудковская подала в суд на журналистов. Психолог Наталья Суздальцева рассказала, как это может повлиять на маленького сына звезды.

Яна Рудковская всегда стоит горой за своих родных и близких. Поэтому, когда одно из новостных изданий написало о том, что Саша Плющенко якобы страдает от синдром Аспергера, что оказалось наглой ложью, продюсер тут же набросился на журналистов. Блондинка подала в суд около года назад и ждет, когда виновникам вынесут приговор.

"Судя по позиции родителей Евгения Плющенко и Яны Рудковской, а они ее менять и не собираются, о чем говорит тот факт, что они завели аккаунт в "Инстаграм" для Арсения, а также собираются продвигать его в своем семейном спорте, Арсения ждет примерно то же самое, что и Александра. Сплетни, интриги, расследования, суды с самого детства", – вынесла приговор годовалому сыну знаменитостей Наталья Суздальцева.

Конечно, хорошо, что любящие родители встают на сторону своих наследников. Но, по словам психолога, это также может сыграть с ними злую шутку.

"С одной стороны, у детей звездной пары – отличная защита в виде таких серьезных и активных родителей от нападок и зависти со стороны, ведь при малейшем "косом взгляде" – суд. А с другой – они, дети, лишены свободы и опыта решать свои проблемы сами. Они должны сами научиться защищаться и взаимодействовать с миром и социумом, с судьями и тренерами даже недружелюбного настроения. Если все будет делаться за них, и будут создаваться им тепличные условия, то любой ребенок начнет импровизировать себе сам на тему полноценной, настоящей жизни, а это "трэш" в подростковом возрасте, чтоб сказать этому миру "Я есть", – подытожил эксперт.