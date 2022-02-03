Почему Пьеха отвернулся от тяжелобольной бабушки: Очень надоело!

41-летнего Стаса Пьеху сейчас почти не видно на публике, к тому же он перестал видеться с родственниками.



Певца уже упрекали за то, что он отвернулся от своей знаменитой бабушки Эдиты Пьехи в самый непростой для нее период – женщина тяжело болеет и с трудом ходит: сначала об этом заговорила домработница, а потом на него накинулась помощница артистки. Своего сына Петю он тоже перестал навещать.

Кажется, затворническому образу жизни Стаса Пьехи нашлось объяснение, по крайней мере она все же решили разъяснить ситуацию. На своей странице в "Инстаграме" артист сделал откровенное признание: уехать в Санкт-Петербург, где сейчас живут его сын и бабушка, он не может из-за постоянных проблем со здоровьем. Как оказалось, артист перенес коронавирус, однако не обошлось без последствий, которые время от времени мешают его планам.

"По правде, очень надоело ковидное болото, неделю живешь – неделю существуешь и так уже не первый месяц", – признался Пьеха, объясняя свое отсутствие в жизни близких.

Он пожаловался, что хорошо себя не чувствовал уже давно: беспокоят то сосуды, то суставы, то нечто похожее на ОРЗ. И это мешает ему не только ездить в Санкт-Петербург, но и записывать новые песни, а также заниматься спортом. В конце своего откровенного признания Пьеха добавил, что концерты обязательно состоятся и попросил подписчиков не жалеть его.

К слову, гнев публики за то, что Стас не навещает свою бабушку неудивителен, ведь многие уверены, что своему успеху и армии фанатов он обязан именно ей. Ранее "Дни.ру" рассказывали о признании помощницы Эдиты Станиславовны: она заявила, что внук не появлялся в стенах дома родственницы уже три года.