"Его мама убрала": Стас Пьеха шокировал признанием о судьбе отца

Стас Пьеха рассказал о судьбе отца, с которым практически не общался.

Отношения певца с отцом не похожи на семейные, родитель практически не общается с сыном. Более того, родственников отделяет большое расстояние. Так, Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе, тогда как его наследник основался в Москве. Они не ездят друг к другу в гости, однако певец все же помогает в финансовом плане. По словам Пьехи, это его долг.

Стас считает, что главное – это не семейное, а душевное родство. Он говорит: "До тринадцати лет с папой не виделись вообще, его мама убрала". Артист считает, что генетика – это еще не самое главное в родителях. Однако он не считает нужным полностью отказываться от родителя, а потому видит необходимость в финансовой поддержке. По его словам, отец нуждается в этом.

Несмотря на помощь, артист не планирует в будущем сближаться с отцом. Пьеха привык жить без его присутствия в жизни, поэтому он не видит смысла в попытках наладить родственные отношения.

Напомним, что в последнее время Пятрас Герулис живет практически в нищете. Пенсия у него двести евро, этих денег на жизнь не хватает. По словам Герулиса, сын ежемесячно отправляет ему еще двести долларов. За это он очень благодарен Стасу.