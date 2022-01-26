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Шоу-бизнес
"Плевать на бабушку": Внук бросил почти переставшую ходить Пьеху

"Плевать на бабушку": Внук бросил почти переставшую ходить Пьеху

Помощница Эдиты Пьехи раскрыла подробности ее отношений с внуком.
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Наследник знаменитой певицы тоже стал популярен и набрал армию поклонников. Многие уверены, что Стас Пьеха обязан бабушке своей карьерой. Однако в их отношениях не все так идеально. Помощница Эдиты Станиславовны сделала неожиданное заявление о том, что Стас бросил пожилую родственницу и не приезжает к ней уже три года.

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Вскрылись подробности состояния почти переставшей ходить 83-летней Эдиты Пьехи

 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

"Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь её песни и интервью дурацкие давать", - заявила помощница.

Недавно появилась информация о том, что 84-летняя Эдита Пьеха практически перестала ходить. Артистка уже несколько лет не выступает и ходить куда-либо у нее нет никакого желания. Близкие уверяют, что Эдита Станиславовна практически не выходит из дома, на сцену ее тоже уже не тянет. Ранее артистка перенесла операцию на коленях, после которой недостаточно восстановилась.

Тем не менее, помощница Пьехи сообщила, что ее здоровье находится в пределах нормы относительно возраста, но все же артистка и правда не выходит из дома без надобности и отдыхает большую часть времени.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 16:41 Источник: Абзац ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Эдита Пьеха

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Гость943601
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