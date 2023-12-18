Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции.

Отец - Станислав Пьеха, шахтер, умер в 1941 году от силикоза. Мать - Фелиция Королевская, полька. Старший брат - Павел Пьеха (1927-1944), после смерти отца три года работал в шахте, умер от туберкулеза в 17 лет. Эдита говорила на двух языках - немецком и французском. Когда закончилась война, она с классом и учительницей пела "Марсельезу".

В 1946 году вместе с матерью, отчимом - шахтером Яном Голомбом и младшим братом Юзефом уехала в Польшу. Семья жила в шахтерском городе Богушове в Силезии. Эдита хотела стать учительницей, поэтому после школы поступила в педагогический лицей в Валбжихе, который окончила с отличием. Занималась спортом.

В 1955 году, после конкурса в Гданьске, получила направление на учебу в СССР. Эдита выбрала Ленинград, педагогический институт им. Герцена. Но по приезде выяснилось, что набора на кафедру психологии нет, и Эдита поступила в Ленинградский государственный университет им. Жданова, который окончила в 1964 году.

Во время учебы на отделении психологии философского факультета Ленинградского университета она изучала русский язык. Также записалась в хор польского землячества, а позднее была приглашена руководителем ансамбля студентов консерватории Александром Броневицким в ансамбль. В новогоднюю ночь с 1955 на 1956-й выступила в Ленинградской консерватории с песней "Красный автобус" (Autobus czerwony) Владислава Шпильмана, исполнив ее на польском языке.

Это был настоящий триумф. Она четыре раза пела на бис, а буквально на следующий день о ней и студенческом коллективе, с которым выступала Эдита, узнал весь Ленинград. Концерты мешали учебе, и певица добилась, чтобы ей разрешили учиться заочно. Для этого она ездила в Москву на прием к министру образования.

Эдита стала солисткой ансамбля, который в 1956 году получил название "Дружба". Тогда же она снялась в документальном фильме "Мастера ленинградской эстрады". В том же году на "Ленгрампластмассе" были записаны ее первые грампластинки.

В 1957 году с программой "Песни народов мира" ансамбль "Дружба" и Эдита Пьеха завоевали золотую медаль, получив звание лауреатов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого ансабль стал профессиональным коллективом "Ленконцерта".

Однако начало профессиональной творческой деятельности артистка отсчитывает с осени 1957-го, когда впервые увидела свое имя на афише. Вместе с "Дружбой" Пьеха выступала в десятках стран мира, в том числе в Польше, Чехословакии, ФРГ, Финляндии, ГДР, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Гондурасе, Боливии, Перу. Она пела на сцене парижской "Олимпии" по приглашению Б. Кокатрикса, давала концерты в Монголии, США, Афганистане.

В 1959 году ансамбль "Дружба" был расформирован за пропаганду джаза. Эдиту обвинили в том, что она коверкает русский язык, а музыканты были признаны стилягами. В новом составе коллектив возобновил деятельность после смотра в Министерстве культуры благодаря Александру Броневицкому.

За 20 лет работы в "Дружбе" сменились многие музыканты. Неизменными оставались руководитель коллектива Александр Броневицкий и солистка Эдита Пьеха. Но летом 1976 года Эдита рассталась с Броневицким и ушла из ансамбля. Певица организовала свой коллектив, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймиц.

Пьеха стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов: работала с композиторами А. Флярковским, О. Фельцманом, М. Фрадкиным, А. Петровым, Г. Портновым, С. Пожлаковым, В. Успенским, Я. Френкелем, А. Пахмутовой, поэтами Р. Рождественским, И. Шафераном, Е. Долматовским, Н. Добронравовым, Л. Ошаниным, И. Корнелюком.

Более 20 дисков-гигантов Пьехи записано на фирме "Мелодия", песни из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. Многие композиции были выпущены фирмами грамзаписи во Франции, на Кубе, в ГДР, Польше. Певица побывала с гастролями в 40 странах мира. На Кубе была удостоена титула "Госпожа Песня", дважды выступала на сцене парижского зала "Олимпия", первой из советских эстрадных артистов дала концерт в Боливии, Гондурасе, Афганистане.

В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии на конкурсе политической песни за песню "Огромное небо" певица завоевала три золотые медали, а одна из песен композитора В. Успенского ("Следующий!") в ее исполнении получила первую премию на конкурсе, организованном фестивальным Комитетом борьбы с фашизмом.

На международной музыкальной ярмарке MIDEM в Каннах Пьеха завоевала для фирмы "Мелодия" за миллионные - рекордные -тиражи грампластинок со своими записями главную награду - "Нефритовую пластинку". Артистка была членом жюри многих всесоюзных и международных песенных конкурсов и фестивалей.

Осенью 1998 года в Москве на Площади звезд у ГЦКЗ "Россия" прошла церемония открытия именной звезды Эдиты Пьехи.