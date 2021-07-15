Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

Звезды съезжаются в гостеприимную Беларусь на XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Корреспондент "Дни.ру" встречает их на главном городском вокзале.

Каждое утро в 8.36 в Витебск приходит поезд, который привозит на "Базар" московских звезд. А в день открытия заспанные артисты выходили из спальных и купейных вагонов один за другим – словно на сцену в сборном концерте. "Ой, а мы не знали, что будет столько прессы встречать!" – ахнул директор Аниты Цой и кинулся в СВ предупреждать певицу, чтобы она была готова к камерам и сделала макияж.

"Я с нетерпением ждал приезда в любимую Беларусь, чтобы поесть драников, – признался "Дни.ру" Дмитрий Губерниев, который будет одним из ведущих открытия. – А еще я пойду в местный ЦУМ за продукцией Брестского чулочно-носочного комбината. Там еще продается женское белье знаменитой белорусской марки, но это не знаю кому и как брать".

Следом из вагона выпорхнули Илона Броневицкая и ее сын Стас Пьеха. Последний появился в кокетливых красных шортах, а лицо было скрыто черной гигиенической маской. Не сразу и признаешь известного артиста!...

Они от общения с прессой отказались, поспешив в гостиницу. Ведь уже через пару часов им надо быть в Летнем амфитеатре на репетиции торжественной церемонии открытия, которая начнется ровно в 20.30 с появления главы государства.

А потом в грандиозном концерте на сцене появятся победившая в 1993-м году на "Славянском базаре в Витебске" Таисия Повалий из Украины, Роза Рымбаева и Димаш Кудайберген из Казахстана, французский диско-дуэт Ottawan и другие звезды со всего мира.