Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Родился 13 августа 1980 года в Ленинграде. Его бабушка - Эдита Станиславовна Пьеха, певица; дед - Александр Александрович Броневицкий, советский композитор, хоровой дирижер, основатель и руководитель первого в СССР вокально-инструментального ансамбля "Дружба"; мать - Илона Александровна Броневицкая, певица, актриса; отец - Пятрас Герулис, джазовый музыкант, театральный режиссер. Брак родителей распался в 1981 году. Отчим - Юрий Анатольевич Быстров, пианист, композитор, работал музыкальным руководителем театра "Буфф". У Стаса есть сестра, Эрика Юрьевна Быстрова, архитектор, дизайнер интерьеров.

В 2004 году Стас успешно прошел кастинг и стал участником телевизионного проекта Первого канала "Фабрика звезд - 4". Именно там появился его первый хит - "Одна звезда", написанный композитором Виктором Дробышем. Еще в начале проекта, когда участники заполняли анкеты, Стас на вопрос "С кем бы вы хотели спеть дуэтом?" ответил: "С Валерией". Его желание сбылось - он исполнил песню "Отпусти меня" в дуэте с прославленной певицей на одном из отчетных концертов. Там же, на "Фабрике", Пьеха выступил с рок-легендой Кеном Хенсли, спев легендарную балладу July Morning. Стас вошел в тройку победителей проекта.

В творческом багаже певца - три альбома: "Одна звезда", "Иначе" и "Десять"; 15 видеоклипов, тысячи гастрольных километров, сотни концертов, радиоэфиров и съемок в телевизионных программах.

В мае 2011 года певец принял участие в музыкальном шоу "Голос Країни" украинского канала "1+1" в качестве звездного тренера. Проект стартовал 22 мая. Стас вместе с Дианой Арбениной, Александром Пономаревым и Русланой Лыжичко отбирали по 14 участников из числа вокалистов-профессионалов. Причем они делали это "вслепую", ориентируясь только на слух.