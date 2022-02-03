Сверкнувшая глубоким декольте Яковлева потрясла россиян

60-летняя Елена Яковлева привыкла вести закрытый образ жизни, а новости из ее жизни сложно где-то найти.



Звезда "Склифосовского" не делится фотографиями и видео, как подобает другим звездам, в социальных сетях, потому что их у нее просто нет. Поэтому довольствоваться новостями о своей любимице поклонникам приходится в фан-аккаунте, который стараниями ее почитателей собрал почти 600 тысяч подписчиков.

Вчера в нем был опубликован новый снимок Яковлевой, который вызвал восторг у пользователей. На нем народная артистка предстала с аккуратной прической, в шикарном блестящем черном платье с перчинкой в виде глубокого декольте, что особенно порадовало мужскую половину поклонников, которые принялись отправлять в комментариях смайлики в виде огня.

Пользователи осыпали Елену комплиментами, отметив, что для своих лет она выглядит потрясающе.

"Желанна в любом возрасте!", – написал один из ее поклонников.

Кто-то из подписчиков написал, что даже не сразу узнал своего кумира, перепутав ее с "молоденькой красоткой".

Кстати, это не первый раз, когда фотографии Яковлевой вызывают фурор. Недавно в фан-акаунте звезды "Склифосовского" появилась фотография, при виде которой поклонники ахнули: из-за изменившейся прически и макияжа пользователи подумали, что актриса решила кардинально сменить имидж.