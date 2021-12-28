Всплыла информация о тайной татуировке 60-летней Яковлевой: Достойный пример для сына

Сейчас Елене Яковлевой 60 лет, и она является одной из самых закрытых артисток в нашей стране. Знаменитость не распространяется о личном и практически не появляется на мероприятиях.

Внимание к себе нередко привлекает ее единственный сын. Несмотря на сдержанность и утонченный вкус мамы, он пошел по совсем иной дороге. 29-летний Денис Шальных уже давно в Сети получил не совсем лестное прозвище "фрик". Все дело в том, что молодого человека трудно уличить в том, что он выглядит "как все".

Так, все тело и даже лицо сына Елены Яковлевой покрыто татуировками. Особенно поражают пользователей различные отсылки к смерти в самых неожиданных местах. Например, гроб на лице Шальных долго и упорно обсуждала публика, пока не появились слухи о том, что молодой человек собирается избавиться от него.

Накануне вечером поклонники актрисы смонтировали нарезку из некоторых ее интервью. На одном из кадров Иван Ургант поинтересовался, есть ли у нее тату. Елена Алексеевна четкого ответа на вопрос так и не дала. Однако во время диалога в другом шоу Юлия Меньшова спросила у старшей коллеги, о какой ее татуировке все говорят.

Выяснилось, что у Елены Яковлевой и правда есть тату, но что именно набито на спине знаменитости – не знает никто. В комментариях под видео подписчики обсудили ситуацию, тут же найдя связь между матерью и сыном. "Достойный пример для сына", "Так вот в кого Дениска то", "Не представляю, что у нее там может быть. И зачем такое рассказывать?" – отметили пользователи.