Елена Алексеевна Яковлева актриса

Родилась 5 марта 1961 года в Житомирской области, Украинская ССР, в городе Новограде-Волынском. Мать — Валерия Павловна, сотрудница НИИ, отец — Алексей Николаевич, военнослужащий: семье приходилось очень часто переезжать с места на место. Как следствие, Елена Яковлева сменила много школ. Большая часть детства актрисы прошла в городе Нижнеудинске Иркутской области.

Школу окончила в Харькове в 1978 году. После окончания школы успела поработать и библиотекарем в ХГУ, и картографом. Затем работала комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Зарплату откладывала на поездку в столицу. А когда накопила денег, отправилась в Москву поступать в ГИТИС, ведь она еще в детстве решила, что станет актрисой. В ГИТИСе Елена училась в мастерской Владимира Андреева (1980—1984).

Окончив вуз, была принята в один из ведущих театров Москвы — «Современник». За включение ее в труппу театра члены художественного совета во главе с Галиной Волчек проголосовали единогласно — это редчайший случай.

Дебютировала в роли Гитель в возобновленном спектакле Галины Волчек «Двое на качелях» (1984), по пьесе У. Гибсона, — первым партнером Яковлевой был Николай Попков. В 1986 году Валерий Фокин предложил Яковлевой перейти в театр им. Ермоловой, — там она прослужила три года. Затем вернулась в «Современник», и — редкий случай — была принята обратно. Однако в мае 2011 года, через 27 лет службы в театре, снова его покинула, а вместе с ней из театра ушел и ее муж Валерий Шальных.

Дебютом Елены в кино стала картина Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом» (1983). В 1980-е годы много снималась (Мария в «Плюмбуме, или Опасной игре» В. Абдрашитова, Мила во «Времени летать» А. Сахарова и др.) — однако всесоюзная слава пришла к ней после роли Тани Зайцевой в «Интердевочке» (1989) режиссера Петра Тодоровского, по скандальной повести В. Кунина. Петр Тодоровский утвердил никому не известную тогда актрису Елену Яковлеву на роль «ночной бабочки» неожиданно для всей съемочной группы, хотя на эту роль пробовались «самые сексуальные красотки советского кино»: Ирина Розанова, Татьяна Догилева, Ингеборга Дапкунайте. Считается, что актриса покорила режиссера своей душой, а не прекрасной фигурой.

В 1990-е Тодоровский-старший снял Яковлеву еще в трех своих фильмах: «Анкор, еще анкор!» (1992), «Какая чудная игра» (1995) и «Ретро втроем» (1998). Впоследствии очень жалела о своей несыгранной роли жены комдива в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994), на которую режиссер утвердил Ингеборгу Дапкунайте.

Елена Яковлева известна по роли Насти Каменской в телевизионном сериале «Каменская». В одном из интервью писательница Александра Маринина отметила, что не против возможного выхода новых серий «Каменская-7», однако это зависит от съемок кинокомпании и телевидения.

Личная жизнь.

Первый муж — Сергей Юлин (род. 20 апреля 1957), драматический актер, Заслуженный артист Российской Федерации (1999), художественный руководитель Забайкальского краевого драматического театра. Поженились, будучи студентами ГИТИСа, через полгода расстались.

Второй муж — Валерий Шальных (род. 8 апреля 1956), актер «Современника» (1977—2011), Народный артист Российской Федерации (2006). Брак супруги зарегистрировали 3 марта 1990 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а до этого пять лет жили в фактическом браке. Свидетелем на свадьбе был Игорь Кваша.

Сын — Денис (род. 7 ноября 1992), учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания на Большой Полянке в Москве. Затем бросил. Занимается культуризмом.