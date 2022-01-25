"Это самое гадкое, что может быть": Елена Яковлева о сложном выборе в "Склифосовском"

В новых эпизодах персонажей ленты ожидают большие перемены. Создатели картины обещают много неожиданных сюжетных поворотов.
Олег Брагин, например, уволится из НИИ скорой помощи, а Ирина Павлова вновь станет заведующей. Получить руководящий пост героине поможет чиновник из Минздрава Анатолий Алеников. Теперь Павлова вынуждена подчиняться сотруднику ведомства.
По словам актрисы Елены Яковлевой, в девятом сезоне жизнь ее героини Ирины Павловой круто изменится. Переворот произойдет не только в профессиональной, но и в личной сфере. Проблемы и любовные перипетии поставят Ирину перед сложным выбором. Правильное решение, отмечает Елена, принять зачастую очень сложно.
"Вообще, ставить женщину перед выбором – это самое гадкое, что может быть в жизни", – рассуждает о судьбе героини Яковлева.
В девятой части, отметим, в "Склифосовский" вернется персонаж актера Андрея Ильина. Героя, хирурга Геннадия Кривицкого, в ленту вернули зрители. По сюжету персонаж Ильина в финале восьмой части отправляется за рубеж. Поклонников такое положение дел не устроило. Фанаты сериала организовали флешмоб в соцсетях, вынудив сценаристов вернуть Кривицкого в историю.