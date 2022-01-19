Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Среда
19 января
Лента новостей
10:06
"В счастливом браке с успешным мужем": целующегося с музыкантом Киркорова застали врасплох
10:04
Большой грех: перед началом панихиды по Зеленскому грянул скандал
09:49
Россияне ахнули при виде изменившейся до неузнаваемости Яковлевой
09:49
Взбешенная Волочкова раскрыла подробности разборок в самолете
09:46
Толкалина рассказала о неудачном браке с Кончаловским: Считала себя дурой и уродом
09:29
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
09:16
С 1 марта россиянам грозит штраф за обшивку и остекление балконов
09:15
Эксперт Абзалов о безвыходном положении Зеленского: Ухудшение ситуации трудно свалить на Москву
08:58
Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем
08:53
"Пора родить": дочь тяжелобольной Заворотнюк заговорила о беременности
08:39
Устроившую скандал в самолете Волочкову с любовником забрали в полицию
06:14
Крещение Господне: что нельзя делать в православный праздник 19 января
04:10
Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала
01:59
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
23:56
К чему снится еда
22:06
Патриарх Кирилл предупредил о расколе православной церкви
22:05
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
21:33
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
21:30
Топор войны: погрузившая друзей на частный самолет Бузова не нашла места для младшей сестры
21:06
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
21:03
Бывший депутат Рады Олейник раскрыл смысл тайного разговора Зеленского и главы ЦРУ
20:51
"К черту, мой мальчик": в действиях забытой Милохиным Медведевой оказался скрытый смысл
20:47
"Невыносимая антироссийская пропаганда!": французы в ярости от требований украинского МИД
20:46
Экономист назвал три способа обеспечить себе большую пенсию
20:08
Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру
20:00
Заселились на виллу: втянутая в грязный скандал Барановская сбежала с мужчиной
19:31
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
19:07
"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру
18:26
"Пренебрегает личной гигиеной": зачем врач залез Панину в рот
18:25
Лазарев слился с Малиновским после размолвки: К чему эта порнография?
18:03
"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении
18:01
В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа
17:38
Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы
17:32
Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж
17:32
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки
17:26
Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!
17:26
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество
17:25
Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место
17:13
"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили
17:02
Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми
16:46
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители
16:35
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
16:32
Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы
16:12
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
16:02
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры
15:58
Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
15:57
Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало
15:44
Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом
15:40
"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния
14:58
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Россияне ахнули при виде изменившейся до неузнаваемости Яковлевой

Россияне ахнули при виде изменившейся до неузнаваемости Яковлевой

60-летняя звезда сериала "Каменская" ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако мириться с этим поклонники отказываются.
прочитано 266 раз

Все дело в том, что Елена Алексеевна отнюдь не похожа на других артистов. Она не стремится к постоянному росту числа поклонников, не следит за новостями в соцсетях, не устраивает встречи и практически не появляется на светских мероприятиях. Публика никак не может понять, почему знаменитости вовсе не интересно все то, что волнует сердца других.

ПО ТЕМЕ

Всплыла информация о тайной татуировке 60-летней Яковлевой: Достойный пример для сына

Елена Яковлева назвала копеечные средства для сохранения красоты и стройности

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Однако Елена Яковлева уже давно достигла того уровня популярности, до которого большинству звезд не добраться. Ее знает каждый человек в нашей стране, вне зависимости от возраста. Постоянный контакт с поклонниками ее не совсем интересует, а вот интересные роли в театре и кино – да. Премьеры в жизни артистки не заканчиваются.

Из-за того, что сама она личный блог не ведет, почитатели творчества с радостью делают это за нее сами. Так, фанаты развили страницу знаменитости до практически 600 тысяч подписчиков. Именно там они публикуют новости и вспоминают важные этапы жизни Елены Алексеевны.

Накануне вечером в профиле была опубликована новая фотография. На ней Елена Яковлева предстала шатенкой с короткой стрижкой. Поклонники буквально ахнули, подумав, что знаменитость сменила имидж. Оказалось, что фанаты просто нашли архивное фото артистки и решили поделиться им.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр из сериала "Склифосовский (5 сезон)"
Автор: 19 января 2022, 09:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Золовка оплевала вдову артиста
Шоу-бизнес

Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру

Ведущая настрадалась
Шоу-бизнес

"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния

Бедная Полина
Шоу-бизнес

Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Сегодня у звезды важная дата

Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Здоровье

Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
В центре Челябинска загорелась "Газель"
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+