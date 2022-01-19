Россияне ахнули при виде изменившейся до неузнаваемости Яковлевой

60-летняя звезда сериала "Каменская" ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако мириться с этим поклонники отказываются.

Все дело в том, что Елена Алексеевна отнюдь не похожа на других артистов. Она не стремится к постоянному росту числа поклонников, не следит за новостями в соцсетях, не устраивает встречи и практически не появляется на светских мероприятиях. Публика никак не может понять, почему знаменитости вовсе не интересно все то, что волнует сердца других.

Однако Елена Яковлева уже давно достигла того уровня популярности, до которого большинству звезд не добраться. Ее знает каждый человек в нашей стране, вне зависимости от возраста. Постоянный контакт с поклонниками ее не совсем интересует, а вот интересные роли в театре и кино – да. Премьеры в жизни артистки не заканчиваются.

Из-за того, что сама она личный блог не ведет, почитатели творчества с радостью делают это за нее сами. Так, фанаты развили страницу знаменитости до практически 600 тысяч подписчиков. Именно там они публикуют новости и вспоминают важные этапы жизни Елены Алексеевны.

Накануне вечером в профиле была опубликована новая фотография. На ней Елена Яковлева предстала шатенкой с короткой стрижкой. Поклонники буквально ахнули, подумав, что знаменитость сменила имидж. Оказалось, что фанаты просто нашли архивное фото артистки и решили поделиться им.