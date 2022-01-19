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Шоу-бизнес
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

Многие богатые и знаменитые личности обеспечивают своих наследников. Однако кто-то из них не позволяет детям долго засиживаться у них на шее, а некоторые упускают момент, когда отпрысков пора бы уже отправлять на работу.
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Любовь Успенская

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Жизнь единственной дочери Любови Успенской давно активно обсуждает общественность. Благодаря знаменитой матери Татьяна Плаксина получила возможность наслаждаться жизнью и искать себя, не заботясь о том, как заработать себе на жизнь.

Девушка окончила университет в США, объездила большое количество стран, занялась творчеством и посвятила время своим интересам, ни в чем не нуждаясь. А в 2018 году наследница исполнительницы попала в аварию и получила жуткие травмы. Прославленная мать позаботилась о том, чтобы дочь пошла на поправку, и оплатила ее дорогостоящее лечение в швейцарской клинике.

Лера Кудрявцева

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Жан Ленюк, первенец Леры Кудрявцевой, долгое время не волновался о деньгах и работе. Пока знаменитая мать обеспечивала наследника, тот занимался своей личной жизнью. Телеведущая была недовольна, что сын сидит у нее на шее, но, само собой, не могла бросить его на произвол судьбы.

Со временем Жан все-таки одумался и пошел работать. Его приняли на телеканал НТВ. Разумеется, занять непыльное местечко молодой человек смог не без помощи родительницы.

Елена Яковлева

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

О том, как живет сын актрисы Денис Шальных, стало известно не так давно. О молодом человеке заговорили после того, как он решил свести часть татуировок, которые покрывают почти все его тело. Стало известно, что 29-летний наследник до сих пор сидит на шее у звездной матери.

В свое время Денис занялся бодибилдингом, попробовал зарабатывать написанием музыки, работал в одном из столичных барбершопов и даже трудился воспитателем. Пока парень искал себя, ему помогала знаменитая родительница.

Татьяна Васильева

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Наследники Татьяны Васильевой – давно взрослые и самостоятельные люди. Несмотря на это, прославленная мать продолжает помогать детям, которые уже и сами стали родителями. По словам знаменитости, она просто не может иначе. Актриса считает, что кроме нее о ее наследниках позаботиться некому, поэтому не перестает финансово поддерживать их.

Алиса Мон

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Звезда 90-х Алиса Мон до сих пор обеспечивает единственного сына, которому перевалило за 30 лет. Сергей живет вместе с матерью и занимается музыкой, но пока не зарабатывает на этом. Даже когда парень женился и начал жить отдельно, снимать молодоженам квартиру приходилось знаменитости.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 13:41 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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