"Ты давно вырезала меня из своей жизни": вероятный отец ребенка обратился к беременной Фриске

Готовящаяся в апреле к родам Наталия Фриске смирилась с участию матери-одиночки. О расставании с отцом будущего малыша она не жалеет. Но и имени его пока не сообщает, хотя поклонники уверены, что речь идет о 40-летнем красавце-певце из Беларуси Саше Попове.

"Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни", — заявила певица.

Несмотря на то что Наталья рассталась с отцом ребенка, она вовсе не против его общения с малышом. Фриске даже приняла решение оставить настоящее отчество белорусского отца малыша – девочка будет Александровной. А фамилию ребенок будет носить мамину – Фриске. Имя артистка придумала, как только узнала о своем положении. "Не Жанна ее назову. Как? Пока секрет" – заявила беременная сестра Фриске.

Поклонники думают, что залететь она могла от бывшего солиста группы "Турбомода" Саши Попова, поскольку у них в социальных сетях есть множество фотографий друг с другом и даже был записан дуэт "В небо". Недавно певец подогрел эти слухи. "Ты меня вырезала давно из своей жизни", – обратился он в социальных сетях к Наталии.

Правда, от прямых ответов на вопрос, от него ли беременна Фриске, Саша уклоняется. "Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна", – говорит Попов.

Ранее, напомним, сестра Жанны Фриске рассказала, что забеременеть пыталась много раз. "Я вообще забеременела раньше Жанны. У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода. А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО мне, к сожалению, ничего не поможет. Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток" – рассказала Наташа.