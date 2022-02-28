Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе

Наталия Фриске в апреле впервые станет мамой. За этим долгожданным событием следит вся страна. И сегодня сестра Жанны Фриске раскрывает некоторые подробности своего состояния.

"Я еще не ушла в декрет, продолжаю работать (мастером по перманентному макияжу, пудровым бровям и губам – Прим. ред.), – гладит округлившийся живот Фриске. – Это была долгожданная беременность и я себя берегла – лежала в больнице первые 12 недель до первого скрининга. А потом мне сказали, что все хорошо. И никакого токсикоза не было – не нравится только запах свежего лука и мяса".

Наталия Фриске призналась, что делала ЭКО и отца у будущего ребенка не будет. "Мы расстались на третьем месяце по моей инициативе, – уверяет Наташа. – Я психанула и ушла – поняла, что не мой человек. Он трепал мне нервы! Ушла, и беременность потекла прекрасно. Этой мой ребенок, я готова его растить одна и знаю, какая будет поддержка от родителей, друзей".

Особенно ждет внука Владимир Фриске. "Папа помолодел лет на 10, собрал кроватку у них дома, – хвастается Наташа. – Я вообще забеременела раньше Жанны. У меня была первая замершая (состояние, когда плод прекращает развиваться и гибнет на сроке до 28 недель, при этом будущий ребенок уже умер, а изгнание его из матки не произошло – Прим. ред.). беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода. А уже в 2019-м доктор сказал, что, кроме ЭКО (процедура искусственного оплодотворения, когда в лабораторных условиях получается эмбрион, выращивается и подсаживают в матку – Прим. ред.) мне, к сожалению, ничего не поможет. Просто у меня была после всех выскабливаний и выкидышей непроходимость труб. И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток".

Фриске решила перестраховаться. "У меня лежит в заморозке много яйцеклеток, которые ждут своего часа, я хочу много детей", – рассказала она Лере Кудрявцевой в программе НТВ "Звезды сошлись".