Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша

Поклонникам сестры покойной Жанны Фриске интересно все – как изменился вес, есть ли токсикоз, когда пойдет покупать коляску и где будет рожать. Спросили Наташу и про небесных родителей будущего малыша – кого она выбрала в качестве крестных мамы и папы.
Духовный родитель в христианской традиции принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крестника или крестницы. Восприемником при христианском обряде крещения обозначается человек, который непосредственно принимает крещаемого, вынутого из купели, из рук священника. Считается, что крестные это и есть настоящие родители ребенка, которые ведут его по жизни.
Наталия Фриске рассекретила имена людей, которых выбрала в качестве крестных родителей. Духовной мамой малыша стала Елизавета Ольхина. "Сомелье, винная гедонистка, муза гениев, укротительница тигров, мать Луны", – говорит она сама о себе. Правда, в социальных сетях девушка появляется редко.
Крестного отца ребенка Фриске звать Ник – Николай. Пока это все, что о нем известно. Его страница в "Инстаграм", на которую подписана сестра Жанны Фриске, закрыта для посторонних пользователей.