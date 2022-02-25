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Шоу-бизнес
Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша

Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша

Наталия Фриске, мастер перманентного макияжа, которая делает пудровые брови и губы, находится на последних месяцах беременности. Кажется, что этого радостного события ждет вся большая страна. Поэтому такой ажиотаж и вызывают ее полоски теста на беременность и снимок УЗИ зачатого вне брака эмбриона в матке Наташи.
прочитано 350 раз

Поклонникам сестры покойной Жанны Фриске интересно все – как изменился вес, есть ли токсикоз, когда пойдет покупать коляску и где будет рожать. Спросили Наташу и про небесных родителей будущего малыша – кого она выбрала в качестве крестных мамы и папы.

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 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Духовный родитель в христианской традиции принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крестника или крестницы. Восприемником при христианском обряде крещения обозначается человек, который непосредственно принимает крещаемого, вынутого из купели, из рук священника. Считается, что крестные это и есть настоящие родители ребенка, которые ведут его по жизни.

Наталия Фриске рассекретила имена людей, которых выбрала в качестве крестных родителей. Духовной мамой малыша стала Елизавета Ольхина. "Сомелье, винная гедонистка, муза гениев, укротительница тигров, мать Луны", – говорит она сама о себе. Правда, в социальных сетях девушка появляется редко.

Крестного отца ребенка Фриске звать Ник – Николай. Пока это все, что о нем известно. Его страница в "Инстаграм", на которую подписана сестра Жанны Фриске, закрыта для посторонних пользователей.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 18:50 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость959648
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Сам-то понял что написал ? Мать всегда остаётся матерью и ребёнок от неё будет жизненные силы выкачивать, а не от крёстной.
Гость961708
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А чем эта Наталья так знаменита, что у неё есть поклонники?Она всего лишь систер певички и из семейства мошенников.
1

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