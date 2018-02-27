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Наталья Владимировна Фриске

певица
Наталья Владимировна Фриске
  • Дата рождения: 21 апреля 1986
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 172
  • Жена/Муж: Сергей Вшивков

Наталья Фриске родилась 21 апреля 1986 в Москве. Это младшая сестра известной и популярной певицы Жанны Фриске. Родители девочек долгое время носили фамилию Копыловы, но после безумной популярности старшей дочери вся семья стала "Фриске".

Впервые на большую сцену Наталья вышла в 2007 году. 4 октября в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле девушка дебютировала на Церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards’2007, когда группа "Блестящие" впервые выступила со всеми ее солистками, начиная с первого дня основания группы.

В 2008 году Наташа Фриске решила покинуть группу и продолжить обучение в институте. На сегодняшний день она работает юристом.

Оставшейся в одиночестве сестре Жанны Фриске поставили неутешительный диагноз: Это тяжелая борьба

Оставшейся в одиночестве сестре Жанны Фриске поставили неутешительный диагноз: Это тяжелая борьба
Наталья Фриске рассказала о своем состоянии подписчикам. Наталья Фриске, известная не только как певица, но и как сестра покойной звезды "Блестящих" Жанны Фриске, обратилась к своим поклонникам в Telegram-канале с тревожными новостями о своем здоровье.

Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону

Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону
Наталья Фриске поделилась эмоциональным видеороликом. Спустя почти десятилетие после ухода из жизни певицы Жанны Фриске, ее сестра Наталья заехала в московскую квартиру артистки и поделилась впечатлениями в своем блоге.

Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети

Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети
Наталья Фриске опубликовала фото сестры для поклонников. Вскоре после рождения единственного сына у певицы Жанны Фриске обнаружили онкологическое заболевание.

Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей

Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей
Наталья Фриске не смогла промолчать в ответ на несправедливость медперсонала. Мама Натальи Фриске почувствовала недомогание, поэтому заботливая дочь тут же записала ее на прием к врачу.

"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры

"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры
Наталья Фриске, как оказалось, довольно ревностно относится к песням, которые исполняла ее сестра. На творческом вечере Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна" выступила Люся Чеботина, исполнив композицию "Ла-ла-ла", которая была написана артистом для Жанны Фриске 20 лет назад.

"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности

"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности
Сестра Жанны Фриске отреагировала на критику публики. Наталья Фриске является активным пользователем соцсетей.

"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео

"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео
Сестра Жанны Фриске стала мамой в 35 лет, используя достижения современной медицины. Теперь Наталья растит крошку-дочь и хвастается успехами малышки. В 2022 году женщина осуществила свою главную мечту, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка

Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка
Господи, спаси малыша! 8 апреля 2022 года Наталья Фриске впервые стала мамой.

Родившая сестра Фриске раскрыла детали об отце ребенка

Родившая сестра Фриске раскрыла детали об отце ребенка
Откровения Фриске. Пока прославленная певица покоится на Николо-Архангельском кладбище, ее родня продолжает жить дальше.

Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем

Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем
Поклонники Натальи Фриске уверены: она родила от бывшего солиста группы "Турбомода" Саши Попова. Уж слишком много времени проводят они вместе, слишком близки, слишком похожа дочь Фриске Луна на красавца-певца. Если посмотреть на его детские фото, то просто одно лицо. Но, как выяснилось, Попова интересуют не только женщины... Вероятно, непростой характер младшей сестры Жанны Фриске сделал свое дело.

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