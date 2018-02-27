Наталья Владимировна Фриске певица

Наталья Фриске родилась 21 апреля 1986 в Москве. Это младшая сестра известной и популярной певицы Жанны Фриске. Родители девочек долгое время носили фамилию Копыловы, но после безумной популярности старшей дочери вся семья стала "Фриске".

Впервые на большую сцену Наталья вышла в 2007 году. 4 октября в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле девушка дебютировала на Церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards’2007, когда группа "Блестящие" впервые выступила со всеми ее солистками, начиная с первого дня основания группы.

В 2008 году Наташа Фриске решила покинуть группу и продолжить обучение в институте. На сегодняшний день она работает юристом.