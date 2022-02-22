Прямая связь: Сильно сдавший Малахов пообщается со зрителями в новом шоу

Канал "Россия 1" запускает новое ток-шоу с Андреем Малаховым.

В последнее время здоровье ведущего сильно беспокоит общественность. Зрители заметили изменения в образе Андрея: он набрал вес, также предполагают, что он начал носить парик. В связи с такими переменами в Сети тут же стали гадать, не болен ли Малахов. Никаких комментариев знаменитость не дает, вместо этого продолжая много работать.

Вскоре на телеканале "Россия 1" стартует шоу под громким названием "Малахов", в котором любимый ведущий будет на прямой связи со зрителями общаться на различные темы. Программа будет напоминать колл-центр в прямом эфире, сообщает ФАН. Диалог развернется в новой яркой студии, такой формат позволит разобрать еще больше личных историй и решить множество насущных проблем. Первый выпуск выйдет 28 февраля в 17:30.

Из-за слухов о болезни к внешнему виду Андрея Малахова приковано пристальное внимание. Поклонники заметили, что ведущий слегка сменил имидж, вместо классических туфель стал с костюмом надевать кроссовки. В Сети решили, что это связано с проблемами со здоровьем, но стилист заверила, что это лишь дань моде.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Малахова сдали нервы в студии программы "Прямой эфир", позже произошедшее прокомментировал знаменитый адвокат.