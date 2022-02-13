"Андрей был эмоционален": адвокат раскрыл подробности состояния тяжелобольного Малахова

О состоянии здоровья Андрея Малахова высказался Андрей Алешкин.

Андрей Малахов известен на всю страну в качестве ведущего ток-шоу. По признанию шоумена, он получает настоящее удовольствие от своей работы. Однако в последнее время звезда значительно изменилась. Так, окружающие замечают как внешне, так и внутренние перемены. Ходят слухи, что это связано с тяжелой болезнью Малахова. Поклонники переживают, ведь ведущий поправился, опух и даже, возможно, начал носить парик. О его состоянии высказался известный адвокат Андрей Алешкин.

Он заявил, что шоумен стал более нервным. Например, во время съемок одного из выпусков Малахов даже сорвался на одну из зрительниц: "Андрей был эмоционален". Правозащитник отметил, что такое поведение звезды было странным, ведь раньше ведущий всегда был спокоен и никогда не выходил из себя. Однако он отметил, что, вероятно, причиной тому стало поведение женщины, сидящей в зале. Она мешала съемке, поэтому Малахов даже хотел удалить ее из студии.

Не обошел стороной адвокат и тему внешности звезды. По его мнению, Малахов не выглядит больным. Так, он активен во время съемок. Также Алешкину не показалось, что ведущий носит парик. Он отметил, что вблизи лицезрел прическу шоумена, а потому может сказать, что это обычная укладка. Правозащитник добавил, что даже если Малахов болеет, то это не отражается на его облике.