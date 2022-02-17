Сильно сдавший Малахов стал отказываться от привычного: Эксперименты позволительны

Состояние Андрея Малахова сильно беспокоит его поклонников.

Популярный ведущий всегда отличался своим особым проактивным стилем общения и темпераментом. Однако выделяло Андрея не только его ведение, у Малахова всегда был привычный образ, который можно было узнать из тысячи. Костюмы в стиле кэжуал дополняли классические ботинки. Однако теперь журналист появляется в эфире в кроссовках. Поклонники предположили, что все это следствие болезни, из-за которой Малахов уже поправился и потерял волосы.

Звездный стилист Милана Плеханова с мнением общественности не согласна. Она считает, что Андрей просто старается следовать модным трендам и делает свой образ более расслабленным. "Классический костюм с кроссовками — это уместно и стильно, а Андрей ведет передачу развлекательную, потому для него такие эксперименты позволительны", – заверила Милана.

Напомним, в Сети уже несколько месяцев ходят слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Сначала зрителей насторожил резкий набор веса, а позже стали говорить, что ведущий носит парик. Поклонники пристально следят за изменениями во внешнем виде Малахова, гадая, что же с ним происходит. Сам журналист и его близкие никак не комментирую ситуацию, а звездные коллеги утверждают, что никаких изменений нет.