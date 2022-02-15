Жена показала любовное видео с сильно сдавшим Малаховым

В честь Дня всех влюбленных супруги решили встретиться с друзьями в ресторане. Кадрами с вечеринки супруга телеведущего поделилась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
В ролике видно, как шоумен с женой сидят за столиком, отдыхают с приятелями друзьями и слушают музыку. На видео оба выглядят счастливыми. Ролик Наталья Шкулева снабдила любовно – эффектами-сердечками.
Ранее Андрей Малахов поздравил возлюбленную с праздником, опубликовав в своем микроблоге милое видео с котами, отметив там избранницу.
Напомним, в прошлом году ведущий с супругой отпраздновали десятилетнюю годовщину свадьбы. Их брак считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Осенью 2017 года супруги стали родителями. У них появился сын, которого пара назвала Александром.
Как писали "Дни.ру", в Сети ходят слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Многие поклонники заметили, что в последнее время шоумен сильно сдал, располнев. Россияне предполагают, что шоумен носит парик. Некоторые не исключают того, что телеведущий может быть болен раком. Однако эти домыслы официально не подтверждены.
Такие предположения у пользователей Сети возникли из-за того, что недавно Андрей Малахов побывал в Германии. Некоторые посчитали, что он отправился за границу на лечение.