"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

10 мая вышла очередная программа "Танцы со звездами". На сей раз артисты и их наставники – профессиональные танцоры – подготовили номера в честь 75 годовщины со Дня победы.

Много лет шоу "Танцы со звездами" вели Дарья Спиридонова (в замужестве – Златопольская) и Максим Галкин. Однако в нынешнем сезоне место юмориста занял скандально известный ведущий Андрей Малахов. Судя по комментариям, многим зрителям не нравится, как шоумен выполняет свои функции. "Сугубо мое мнение, Малахов не дотягивает до ведения прямых эфиров, запинается и зачастую говорит странные вещи не к месту", "Малахов – ужасен, как ведущий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто огромный, жирнющий минус – ведущий шоу Малахов. Почему он так одет? Почему голый торс, какой-то непонятный галстук, как-будто одолжил у Леонтьева, и в то же время пиджак с военными нашивками", – раскритиковали ведущего зрители.

Досталось и члену жюри, прославленному артисту балета Николаю Цискаридзе. Многие почему-то уверены, что он засуживает пару актера Ивана Стебунова и Инны Свечниковой и "вытягивает" юмористку Екатерину Варнаву и Дениса Тагинцева. "Цискаридзе – разочарование сезона. Всех перебивает, лучшие пары засуживает, худшим ставит 10, за то, что вышли и реквизит подвигали, а еще по полу повалялись", "Николай Цискаридзе откровенно засуживает пару Ивана и Инны", – высказали свое мнение поклонники.

Многие зрители возмутились, что на проект "Танцы со звездами" вернули выбывших Дарью Мороз и Святослава Герасимова. По их логике, раз уж было принято решение о том, что пара должна покинуть шоу, то надо следовать ему до конца. "Зачем Мороз вернули, та и вообще зачем возвращать те пары, которые выбыли, несправедливо", – отметила одна зрительница.

Неоднозначное впечатление у фанатов вызвало выступление Екатерины Варнавы и Дениса Тагинцева. Пара, впрочем, как и другие, исполнили два танца, и поклонники сделали вывод, что юмористка почти не танцевала. Всему виной травма, которую она получила ранее. Поклонники высказали предположение, что Варнаве следовало бы подлечиться как следует, и принять участие в следующем сезоне, где она могла бы показать все, на что способна.

Наблюдательные зрители похвалили Марию Порошину и Евгения Раева. Судя по комментариям, изначально мало кто верил в успех актрисы, которая не так давно родила пятого ребенка. Первые выпуски с участием Марии Порошиной некоторых зрителей разочаровали. Однако сейчас, по мнению фанатов, актриса в форме.