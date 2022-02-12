У Малахова сдали нервы прямо в студии на фоне слухов о тяжелой болезни и парике

Очевидцы рассказали о случившемся на съемках.

Вокруг шоумена Андрея Малахова в последнее время много слухов. Злые языки говорят, что телеведущий серьезно болен и пытается скрыть недуг от публики. Дескать, проблемы со здоровьем уже отразились на внешности знаменитости – он набрал вес и теперь носит парик.

Малахов информацию о собственном нездоровье не комментирует. Внимания на злобных сплетников Андрей не обращает. Знаменитость продолжает активно трудиться сразу в двух проектах "России 1" – "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!".

Судя по всему, домыслы в Сети, сказываются на настроении Малахова и его способности противостоять стрессу. Во время записи очередного выпуска "Прямого эфира" у телеведущего сдали нервы. Об этом журналистам рассказал постоянный эксперт программы, адвокат Андрей Алешкин.

По словам Алешкина, Малахов не сдерживал эмоций и постоянно делал замечания массовке. Знаменитость несколько раз отругала зрительницу и даже грозилась выгнать ее из зала. Впрочем, адвокат не исключает, что женщина получала нагоняй от шоумена не на пустом месте.

"Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый участвую в программе – ведущий никогда не повышал голос", – поделился Андрей Алешкин.

Эксперт шоу отметил также, что Андрей Малахов не выглядел больным. Он активно вел шоу, был бодр и сконцентрирован. Парика Алешкин у звезды не заметил. "Грим тоже самый простой – похоже, ведущему нечего скрывать", – рассудил адвокат.