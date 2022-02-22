46-летняя Милла Йовович беременна в четвертый раз

Поклонники давно подозревали, что Милла Йовович находится в интересном положении, теперь информация подтвердилась.

Артистка с 2009 года счастлива в браке с Полом Андерсоном, с которым еще 7 лет встречалась до свадьбы. У супругов три дочери, младшая родилась в 2020 году. Некоторое время назад Милла перестала появляться на публике, а потом вызвала своим выходом уйму подозрений. Поклонники обратили внимание на фасон платья и изменившиеся повадки.

Теперь все стало ясно: Йовович беременна в четвертый раз. Артистка резко решила перестать скрывать интересное положение. Она посетила сразу два светских мероприятия – вечеринку Prada и премию Гильдии визажистов. Милла старалась слегка прикрыть живот рукой, ведь платьем его уже не скрыть, хотя поклонники предполагают, что звезда и не собиралась.

Для светских выходов Йовович выбрала свободное платье оттенка бледной розы и короткое бежевое пальто. Хоть крой платья и свободный, округлившийся живот все равно заметен. Выдает интересное положение и счастливая улыбка, считают фанаты. Хоть официального подтверждения от артистки не поступало, в Сети уверены, что она просто решила сообщить новость "без слов". Теперь поклонники строят предположения о поле будущего ребенка, склоняются к девочке, учитывая статистику в семье Миллы.