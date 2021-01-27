"Иначе я улетаю обратно": Взбешенная Милла Йовович поставила мужу ультиматум

Совсем скоро на большие экраны выйдет новая кинокартина "Охотник на монстров", основанная на видеоиграх. Главную роль в фильме исполнит Милла Йовович, а его создателем является супруг артистки Пол Уильям Скотт Андерсон. В последнем интервью актриса вспомнила, как начинались их отношения.

Оказалось, что тогда режиссер позвал ее сниматься в "Обитель зла". Андерсон переписал практически весь сценарий для Мишель Родригес, а Миллу это не устроило. "В результате мы как бы поменялись ролями: я стала "девочкой", а она – парнем в юбке. И все самые крутые экшен-сцены тоже она получила!" – поделилась актриса.

По дороге на съемки к будущему супругу она дочитала сценарий и была в ярости. "Примчалась в отель в Берлине и говорю ему: "Нам нужно очень серьезно побеседовать, иначе я завтра же утром улетаю обратно!" – поставила ультиматум звезда.

Пол пошел навстречу и несколько часов разбирал с ней каждую страницу текста. Иногда он пытался отстоять отдельные сцены, но тогда целеустремленная Йовович возвращала его к началу сценария, настаивая на своем. "В общем я отбила почти все крутые сцены. Вот так и начались наши отношения", – посмеялась она.

Теперь супруг уже хорошо знает требовательную спутницу и не повторяет ошибок прошлого. Сочиняя для нее новую роль, он знал, что она точно ее оценит. Актриса прочитала сценарий один раз и поняла, что ей придется заниматься военной подготовкой и серьезно вернуться к спорту, чтобы прийти в нужную форму. "Как известно, чтобы победить монстра, нужно и самому стать монстром!" – шутит Милла.

