Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
24 декабря
Лента новостей
04:02
13-летняя дочь пошла по стопам Миллы Йовович
01:57
Победа народной революции остановит репрессии в Белоруссии – политолог Карбалевич
23:58
В отношении Ефремова возбудили новое дело из-за крупной суммы денег
22:12
Делегирование полномочий: лень или необходимость
21:55
Политолог назвал главные ошибки Лукашенко в 2020 году
21:40
Психологи рассказали о важных правилах поведения на корпоративах
21:24
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению новогодних торжеств
21:23
Общественная палата опубликовала доклад о состоянии гражданского общества в России в 2020 году
21:15
"Сын участвовал в ограблении": вдовец раскрыл тайну семьи Легкоступовой
20:20
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года
20:13
Суперфиналист "Лидеров России 2020" Бавинов назначен в совет директоров госкорпорации по развитию бизнеса
19:39
16-летняя дочь Ефремова напугала народ видеороликом о своей смерти
19:37
"Так выглядит беременность": молодой жене Петросяна стало плохо
19:28
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных ковидом за сутки
19:08
Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса из-за маски
18:59
Все-таки захомутала: отношения Бони и Сафина вышли на новый уровень
18:58
"Нужно идти дальше": Бузова и Бородина сделали заявление в эфире "Дома-2"
18:57
Сгорбилась и пожелтела: Рената Литвинова стала "дворничихой"
18:25
"Мы миллиарды теряем": Жириновский призвал к отмене новогодних каникул
18:24
"Предложение руки": забывший дорогу на могилу Фриске Шепелев готовит подарок новой пассии
18:15
Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы
18:10
"Ой, разврат": Мороз засветила любопытный предмет в своей спальне
18:09
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – политолог Гращенков
17:51
Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму
17:21
"Благодарность за "Дом-2": Собчак сравнила себя со страшным памятником
17:08
Заявлено о съемках продолжения сериала "Секс в большом городе"
17:05
"Отхлестали наотмашь": запойный Маковецкий получил по первое число
16:58
Путин призвал сделать 31 декабря выходным по предложению "Единой России"
16:55
В мэрии Москвы назвали сроки победы над коронавирусом в городе
16:49
Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
16:47
Политолог Кравченко: Байден демонизирует Россию для отвлечения внимания от скандала с сыном
16:41
Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой НАТО
16:40
Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием
16:27
Обнародован снимок со свадьбы звезды сериала "Сваты"
16:26
Тарзан избавился от оскверненной изменой квартиры: В ней собрался весь комок грязи
16:24
Зеленский теряет контроль над украинскими регионами – эксперт
16:22
Папу римского снова поймали за рассматриванием страницы полуголой модели
16:17
Путин заявил о необходимости расселить всех россиян из аварийного жилья
16:14
"Аллу в президенты!": Галкин откровенно о планах избираться в Госдуму вместе с Пугачевой
16:06
"Прогавкаете всю жизнь": Сябитова заткнула рот участнице "Давай поженимся!" матерщиной
15:54
"Вот уже почти год я хожу на свидания": Дарья Мельникова сделала неожиданное заявление
15:48
Обнаружен рак: вдова Леонова собрала 20 тысяч долларов на спасение сына
15:32
"Опозорила меня!": престарелая жена Гогена Солнцева оказалась в лечебнице после нервного срыва
15:17
Объятия на диване: фото Нагиева с замужней актрисой вызвали вопросы
15:09
Политолог Карбалевич о задержании журналистов в Белоруссии: Власти хотят отомстить
15:09
С тремя детьми своей бывшей: Брэд Питт останется в няньках на Рождество
15:08
В компании-владельце ТНТ назвали официальную причину закрытия "Дома-2"
15:03
Политолог: У Путина нет возможности заставить Лукашенко принять российские условия
15:02
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
14:44
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Этот позор не имеет отношения к моей жизни!": Цымбалюк-Романовская потопталась по сгнившему Джигарханяну
"Этот поступок сделал ей честь!": Цымбалюк-Романовская осчастливила друга Джигарханяна
"Сын участвовал в ограблении": вдовец раскрыл тайну семьи Легкоступовой
"Лет 15 скинула": изменившаяся Наташа Королева ошеломила внешним видом
Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы
"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой
Шоу-бизнес
13-летняя дочь пошла по стопам Миллы Йовович

13-летняя дочь пошла по стопам Миллы Йовович

Милла Йовович. Фото: L.Urman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Очевидно, что 13-летняя Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович, станет звездой Голливуда. В столь юном возрасте девочка уже снялась в блокбастерах.
прочитано 614 раз

В этом году должна была состояться премьера фильма киностудии Marvel Studios "Черная вдова". Картина стала спин-оффом франшизы "Мстители", которую полюбили миллионы зрителей по всему миру. Но из-за пандемии историю о супергерое Наташе Романофф решили показать в 2021-ом.

ПО ТЕМЕ

Милла Йовович восхитила чтением сказки на русском языке

Лучше бы молчала: родившая Йовович прилюдно оконфузилась

Одну из главных ролей в фильме сыграла дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Девочке доверили воплотить на экране детскую версию героини Скарлетт Йохансон. По словам звезды франшизы "Обитель зла", ее наследница – фанатка киновселенной Marvel. Эвер была счастлива, когда получила роль юной Наташи Романофф.

Йовович считает свою дочь невероятно талантливой. Как рассказала актриса, ее дочь смогла довести до слез съемочную группу своей игрой в печальных эпизодах "Черной вдовы". Милла уверена, что Эвер сможет произвести большое впечатление на зрителей, которые с нетерпением ждут премьеру фильма.

Помимо юной Наташи Романофф в "Черной вдове" Андерсон готовится сыграть еще одну главную роль. Дочь Миллы Йовович появится в образе Венди в фильме "Питер Пэн". Вместе с Эвер над картиной будет работать звезда Голливуда Джуд Лоу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 24 декабря 2020, 04:02 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обитель зла Милы Йовович

комментарии

Ответить:

Здесь - bit.do/socvyp
Ответить
Вы в курсе что каждому россиянину последние 5 лет начисляются соц компенсации и выплаты? Вот даже запустили онлайн сервиc - ССЫЛКА ВЫШЕ для проверки наличия выплат. Я в шоке был, когда увидел что на моем счету дступно к выводу 116тыс рублей. C помощью консультанта на сайте мне далось перевести всю суму себе на карту. Довольный, как слон!
q
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог назвал главные ошибки Лукашенко в 2020 году
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – политолог Гращенков
Политолог Кравченко: Байден демонизирует Россию для отвлечения внимания от скандала с сыном
Зеленский теряет контроль над украинскими регионами – эксперт

Шоу-бизнес

Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием
Тарзан избавился от оскверненной изменой квартиры: В ней собрался весь комок грязи
Папу римского снова поймали за рассматриванием страницы полуголой модели

Проишествия

Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком

Признание актера
Шоу-бизнес

В отношении Ефремова возбудили новое дело из-за крупной суммы денег

Актер задолжал налоговой
Политика

Победа народной революции остановит репрессии в Белоруссии – политолог Карбалевич

Батьке важно решить внутренний конфликт
Шоу-бизнес

13-летняя дочь пошла по стопам Миллы Йовович

Эвер покоряет Голливуд

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года
Гороскоп для Скорпионов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года
Гороскоп для Раков на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+