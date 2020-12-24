13-летняя дочь пошла по стопам Миллы Йовович

Очевидно, что 13-летняя Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович, станет звездой Голливуда. В столь юном возрасте девочка уже снялась в блокбастерах.

В этом году должна была состояться премьера фильма киностудии Marvel Studios "Черная вдова". Картина стала спин-оффом франшизы "Мстители", которую полюбили миллионы зрителей по всему миру. Но из-за пандемии историю о супергерое Наташе Романофф решили показать в 2021-ом.

Одну из главных ролей в фильме сыграла дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Девочке доверили воплотить на экране детскую версию героини Скарлетт Йохансон. По словам звезды франшизы "Обитель зла", ее наследница – фанатка киновселенной Marvel. Эвер была счастлива, когда получила роль юной Наташи Романофф.

Йовович считает свою дочь невероятно талантливой. Как рассказала актриса, ее дочь смогла довести до слез съемочную группу своей игрой в печальных эпизодах "Черной вдовы". Милла уверена, что Эвер сможет произвести большое впечатление на зрителей, которые с нетерпением ждут премьеру фильма.

Помимо юной Наташи Романофф в "Черной вдове" Андерсон готовится сыграть еще одну главную роль. Дочь Миллы Йовович появится в образе Венди в фильме "Питер Пэн". Вместе с Эвер над картиной будет работать звезда Голливуда Джуд Лоу.