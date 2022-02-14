На сунувшую народу халявные деньги Жасмин вылили ушат грязи: Как можно так людей унижать?

Сегодня в мире отмечают День Святого Валентина. Естественно, звезды российского шоубизнеса не смогли пройти мимо этого праздника: кто-то делится фотографиями полученных подарков, а Жасмин решила сделать презент своим поклонникам.
Певица опубликовала пост с поздравлениями, а в нем сообщила, что придумала незатейливый конкурс, победители которого получат от артистки деньги. Жасмин предложила внимательно послушать одну из ее песен и посчитать, сколько раз в ней звучит слово "любовь". Тем, кто ответит верно, она вручит подарок – 1402 рубля. А для тех, кому совсем нечего делать, она усложнила задание, предложив посчитать количество этого слова в целом альбоме – за это счастливчик получит 2804 рубля.
Казалось бы, артистка просто решила сделать своим поклонникам приятно, однако этот жест сильно разгневал пользователей. Сумма, которую предложила в качестве выигрыша Жасмин, показалась некоторым позорной, за что певица получила ушат грязи.
"В деньгах ты жадная. На бедность себе оставьте свои копейки! Как можно вообще так людей унижать?", – написали обиженная подписчики.
К слову, певица не в первый раз получает порцию критики от пользователей. Не так давно она, последовав тренду на естественную красоту, опубликовала снимок без макияжа и прически. То, что увидели фанаты, им не понравилось.