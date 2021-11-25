"Похожа на дурочку с переулочка!": 44-летняя Жасмин показала свой новый нос

Журнал "ОК!" собрал знаменитостей из мира эстрады, кино и театра на празднование 15-летия выхода в России. Девиз "Больше, чем звезды!" очень точно описывает гостей грандиозной церемонии у самых стен Кремля. Среди них была и очаровательная Жасмин.

Певица родилась 12 октября 1977 года в Дербенте в семье горских евреев. И это обстоятельство отразилось на ее внешности. "Я всегда комплексовала по поводу своего носа, – призналась Жасмин в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Ведь по нему сразу видно, какой я религии и национальности".

При этом, по словам артистки, с возрастом он меняется. "В детстве нос был не такой, как сейчас, а гораздо меньше! – клянется звезда. – Он меняется с годами!"

И эти трансформации органа обоняния сначала пугали Жасмин. "Очень много лет потребовалось для понимания, что нос – это мое достоинство, мое главное украшение, – улыбается артистка. – Хейтеры часто пишут, что-де я "большеносая кавказка", даже обзывают пренебрежительным обидным термином, который часто используется москвичами для описания людей моей национальности. Но я перестала на это реагировать и научилась принимать и любить себя такой, какая есть".

При этом Жасмин, конечно, думала о ринопластике. "Я представила, как выглядела бы с новым носом, – говорит она и пальцем приподнимает его кончик, становясь похожей на Майкла Джексона. – Ну это же ужасно! На кого я похожа? На дурочку с переулочка? Это уже буду не я!"

"У меня есть нос, с которым родили меня родители и который подходит к моему лицу, моим параметрам, – уверена артистка. – И теперь я хожу с гордо поднятой головой, потому что у меня очень красивый нос!"