"Ничего мне от тебя не надо": Жасмин отказалась от щедрых подарков мужа-миллионера

Муж Жасмин является президентом молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, гендиректором компании, которая владеет в Молдавии сетью магазинов беспошлинной торговли. Также бизнесмен имеет доли в акционерном капитале кишиневского аэропорта и трех банков.
Интересно, что же дарят миллионеры своим красавицам-женам на Новый год? "Я попросила мужа ничего, кроме любви, не дарить мне на этот праздник, – заверила певица. – У меня все есть, ничего не нужно".
А вот ее дети – 24-летний Михаил, 9-летняя Маргарита и 5-летний Мирон – не столь аскетичны в своих потребностях. "Младшие выдали мня такой список с желаниями!" – поражается Жасмин.
Ранее артистка в интервью "Дни.ру" признавалась, что с отцом старшего сына – бизнесменом Вячеславом Семендуевым – она после развода не общается. А вот сын с ним отлично ладит. "Папа помогает ему становиться на ноги, узнавать об устройстве бизнеса, – рассказала певица. – Сын же помогает ему в управлении ресторанами и делает все, что велит отец – куда-то поехать, что-то заказать, с кем-то поговорить".