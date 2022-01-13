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Шоу-бизнес
Явившуюся без макияжа и с "курятником" на голове Жасмин приняли за уборщицу из Дагестана

Явившуюся без макияжа и с "курятником" на голове Жасмин приняли за уборщицу из Дагестана

Мы привыкли видеть звезд при полном параде – с идеальным макияжем, безупречной прической, в дизайнерских нарядах. Но не ходят же они так круглые сутки, в самом деле. Принимают же иногда нормальное человеческое обличие. То, как без "боевого раскраса" выглядит Жасмин, она сама показала на странице в "Инстаграм",
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"Было время, я ходила в спортзал при полном параде, мейкап, красивый костюм, – рассказала Жасмин. – А теперь главная цель – не сохранить укладку, а выложиться на 200%, если не на 300%. Природа подшутила надо мной, мне, чтобы держать вес, нужно получать не более 1200 калорий, да еще и сжигать из них в спортзале не менее 600. Поэтому в такие минуты, выдерживая суперинтенсивные тренировки, я люблю себя за эту работу над собой даже с курятником на голове".

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

"У нас в офисе есть уборщица из Дагестана, думал сначала, что это она в кадр случайно попала", – заметил под постом какой-то острослов. Другие же поклонники сходятся во мнении, что артистка остается прекрасной даже со своей естественной красотой.

Напомним, ранее Жасмин пожаловалась, что ее нос выдает происхождение – она горская еврейка из южного Дагестана.

"Очень много лет потребовалось для понимания, что нос – это мое достоинство, мое главное украшение, – сказала тогда 44-летняя артистка. – Хейтеры часто пишут, что-де я "большеносая кавказка", даже обзывают пренебрежительным обидным термином, который часто используется москвичами для описания людей моей национальности. Но я перестала на это реагировать и научилась принимать и любить себя такой, какая есть".

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 11:51 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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