"Ляйсан Утяшевой больше нет": Звезда предпочла драматичный конец

Остроумный шутник Павел Воля и прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева счастливы в браке с осени 2012 года. Вот уже почти десяток лет они трепетно хранят любовь, не планируя разводиться. Однако есть в семье небольшая особенность, которая тревожит спортсменку.
Во время съемок ютуб-шоу звезда призналась, что так и не взяла фамилию мужа. Это обстоятельство несколько коробит экранную диву, поэтому она хочет поменять паспортные данные. Мысленно она даже "похоронила" себя, как Утяшеву, и придумала, как это эффектно обыграть для публики.
Знаменитость намерена обнародовать смену фамилии с помощью видео. Размышляя об этом, она предпочла впечатлить народ драматичным концом. "Вначале надо такой пронзительный ролик выпустить: „Ляйсан Утяшевой больше нет“. В стиле Бузовой", — выразилась чемпионка.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей. У них есть сын Роберт и дочь София. В прошлом году стало известно, что пара не исключает вероятность появления третьего ребенка. Так что скоро у них может появиться малыш.
Как писали "Дни.ру", Ляйсан Утяшева показала себя беременной в инстаграм-аккаунте. Ведущая разместила в блоге архивный снимок многолетней давности. Фотограф запечатлел ее пышную грудь во всей красе.