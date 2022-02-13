Утяшева сделала заявление о пластической операции: Вот мой выбор

Телеведущая – настоящая восточная красавица. От природы у нее тяжелые веки и миндалевидный разрез глаз. Из-за этого гимнастка не
могла сделать как следует макияж.
Однако некоторое время назад публика обратила внимание на то, что у Ляйсан Утяшевой взгляд стал распахнутым. Поклонники заподозрили, что звезда легла под нож хирурга, чтобы исправить положение. Спортсменка ответила пользователям Сети на их домыслы в своем инстаграм-аккаунте.
Ляйсан Утяшева раскрыла личные секреты красоты. "Меня уже не раз спрашивали, делала ли я блефаропластику… Ответ — нет", – заявила она. Знаменитость объяснила, что использует массажи, аппаратную косметологию и правильный мейкап. "Вот мой выбор", – отметила гимнастка. Она добавила, что пока ей этого вполне хватает.
Также теледива поделилась секретом макияжа. Он заключается в использовании света и тени для коррекции формы века. Светлый оттенок теней Ляйсан Утяшева рекомендует наносить в центр подвижного века, а темными тенями обозначить рельеф века. Поклонники осыпали жену Павла Воли комплиментами. Россияне отметили, что ведущая ни на кого не похожа и обладает уникальной красотой.