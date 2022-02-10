"Плохой вкус": вскрылась правда о похождениях Киркорова

Уже ставшая знаменитой Людмила Дороднова долгое время работала в доме Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Когда пара развелась, женщине пришлось делать сложный выбор. В результате она осталась с бывшим мужем Примадонны и продолжила служить ему верой и правдой. Однако спустя какое-то время Филипп Киркоров все же расстался с домработницей и отправил ее на заслуженный отдых.
Пользователи Сети до сих пор гадают, что произошло: почему артист отпустил помощницу, которая с годами стала едва ли не членом его семьи. Свое мнение по этому вопросу высказал популярный шоумен Рустам Солнцев в ответ на вопрос пользователя.
Общаясь с подписчиками на своем ютуб-канале, мужчина намекнул: Дороднова была посвящена во много звездных тайн и видела все похождения поп-короля. Солнцев абсолютно уверен, что это правда, более того, шоумен испытал эту правду "на собственной шкуре", что бы это ни значило. Свои слова он сопроводил многозначительным смехом.
Также в беседе с подписчиками Солнцев попытался объяснить "кичливое" поведение Киркорова.
"Плохой вкус," – безапелляционно заявил шоумен.
Солнцев уверен, что именно плохой вкус, который сохраняется у певца на протяжении многих лет, и определяет "вечные понты" звезды.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что загнанному в угол Филиппу Киркорову потребовалась помощь.