"Человек в тупике каком-то": загнанному в угол Киркорову потребовалась помощь

Специалист стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!", поделившись подробностями общения с королем российской эстрады. Разумеется, раскрывать личные секреты звезды она не стала, но некоторые детали все же озвучила.
Так, Инна Тлиашинова отметила, что не может сказать о том, что у Филиппа Киркорова были вообще проблемы. "Его подсознательная конфигурация, что он царь, номер один, лидер. Такие люди обращаются не когда у них есть проблемы, а когда у них есть какие-то вопросы, когда человек в тупике каком-то", – высказалась психолог. Судя по всему, какая-то ситуация загнала исполнителя в угол, и он был вынужден обратиться к специалисту.
Также она подчеркнула, что считает не себя экспертом-коучем для певца, а его – для себя, поскольку она многому учится у звезды в житейском и человеческом плане. Кроме того, Инна Тлиашинова ошарашила и более личным признанием.
"Для меня это человек-легенда. Я не могла и мечтать, что когда-то он полюбит меня, выберет меня своим сердцем... У нас взаимная любовь", – заявила коуч.
Как писали "Дни.ру", ранее Филипп Киркоров предстал в невыгодном свете. На кадрах, опубликованным им в своем микроблоге, видно, что артист сильно располнел.