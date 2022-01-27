"Стала подружкой": Рудковская спровадила Киркорова лечить деликатные проблемы

Известный психолог Инна Тлиашинова дала развернутое интервью о своей деятельности и контакте с медийными личностями. Женщина регулярно появляется в компании знаменитостей, ее приглашают на светские вечеринки, выделяют среди других звездных экспертов. И Яна Рудковская, и Филипп Киркоров поддерживают с ней контакты.
Ведущая ютуб-канала "Super" отметила, что "Инна Тлиашинова стала подружкой всех звезд". Журналистка стала подозревать, что психолог платит артистам деньги за пиар. И впрямь, неслучайно же влиятельные персоны все время крутятся вокруг одного человека и нахваливают его.
Инна легко объяснила ситуацию. По ее словам, в шоу-бизнесе хорошо работает сарафанное радио. Мол, Яна Рудковская сама спровадила к ней Филиппа Киркорова, чтобы вылечить его деликатные проблемы — вроде психологических травм и подобных вещей.
Коуч Тлиашинова провела сеанс разборов с поп-королем. Как писали "Дни.ру", она не стала раскрывать секретов Филиппа Киркорова, но намекнула, что он находится в тупике. Кроме того, психолог отметила, что у нее с артистом взаимная любовь.
При этом Инна Тлиашинова якобы не помнит, как познакомилась с Яной Рудковской. Психолог изворотливо ушла от вопроса об этом. Женщина верит — ее главная фишка экспертность, поэтому звезды выбирают именно ее из тысяч других специалистов.