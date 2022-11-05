"Ищут пожарные, ищет милиция": Меладзе без вести пропал в Европе

Константин Меладзе вот уже несколько месяцев не выходит на связь. О том, где он находится, никто не в курсе...



Весной 2022 года Константин Меладзе, как и многие другие российские артисты, решил сменить место жительства. Остановился он на Италии где, по сообщениям прессы, у него уже был приобретен роскошный особняк.

С собой он прихватил Веру Брежневу и даже, как стало известно чуть позднее, бывшую жену с детьми. То ли это внезапное соседство, то ли исключительно гуманистические порывы заставили тогда Веру Брежневу бросить все и уехать в Польшу.

Певице удалось поработать там волонтером, помогающим беженцам, однако, недолго. Буквально несколько дней спустя Вера Брежнева сбежала в Италию. Не забывая при этом отправлять бывшим "коллегам", которые носят тяжелые коробки, теплые пожелания из-под солнца Южного Тироля.

Если про расположение Веры Брежневой все известно, то информации о местонахождении ее мужа Константина Меладзе равным счетом ноль. С самой весны он оборвал все связи с бывшими коллегами из Москвы.

Более того, он даже отказался продолжать работу со своими "подчиненными": музыкантами, которые, после отъезда Меладзе, остались без продюсера и, соответственно, без работы и концертов. Петр Захаров – участник шоу "Голос", подающий надежды на успех в шоу-бизнесе, также рассказал, что сотрудничество с Константином Меладзе вылетело в трубу. В 2020 "грянул ковид, отменились все мероприятия", а теперь, когда Меладзе без вести пропал в Европе, ни о какой дальнейшей совместной работе не может быть и речи.

"Совсем оборвались все связи", – с горечью признал Захаров.



Так что теперь, пока сбежавшего за границу продюсера "ищут пожарные, ищет милиция", его бывшим подопечным остается лишь сидеть и надеяться, что все договоренности по совместной работе будут выполнены. От Веры Брежневой мы вряд ли услышим хоть какую-то информацию, ведь, по слухам, с Константином Меладзе они находятся в процессе развода.

