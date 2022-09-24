Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Суббота
24 сентября
Лента новостей
16:22
Экстремально похудевшая звезда "Кривого зеркала" отчикала в трусах все лишнее: Висел до колен
16:15
"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка
15:37
Старик Виторган отдал малолетних дочерей чужим людям: Хорошо и весело!
14:53
"Нужен особый уход": разродившаяся звезда "Дом-2" молится за недоношенных младенцев
13:32
Поседевший Кеосаян горько разрыдался над гробом любимого человека: Пацана нет
12:44
Присобачившую накладной живот "беременную" Орлову разоблачили: Чтоб не сглазить
12:28
"Так и будешь неудачницей": изворотливую лицемерку Бузову спустили с небес на землю
11:47
Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно
11:14
Бывшая жена изменника Матвеева пожаловалась на жуткую травлю: Почему ты такой урод?
10:21
Тревожные новости: переломанного 72-летнего Боярского увезли в больницу
10:06
На сколько увеличат материнский капитал в 2023 году
09:18
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
07:54
"Спивается, продает свою дочку": рыдающая Захарова распахнула черную душу
06:08
Где искать дешевые квартиры в Подмосковье
04:11
"Огромная пакость": изгнанная с позором Меган Маркл отомстила королю Британии
02:25
Спрос на аренду в Москве вырос на 35%
00:04
Федорины вечерки: как отмечают праздник 24 сентября
21:57
Вылитый дед: подросшие внуки сгорающего от рака Юдашкина довели народ до слез
21:23
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
21:21
"Счастливая мама": разродившаяся Волочкова предъявила свою кроху
20:47
Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала
19:39
"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе
18:30
"Проблемы": беременной Собчак поставили неутешительный диагноз
17:37
"Лишение свободы": угодившему в гей-скандал Баскову вынесли суровый приговор
17:20
Скончался режиссер "Вечного зова" Владимир Краснопольский
16:27
Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем
15:44
Пузо уже не скрыть: седой мужик обрюхатил 44-летнюю Орлову
15:02
Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли
14:30
Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное
13:34
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
12:00
Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"
11:50
Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
10:55
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег
10:54
Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна
10:26
"Я в отчаянии": голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда
09:40
"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения
09:14
"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего
06:03
Оформляем прописку через МФЦ
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала
Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка

"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка

Слухи о разводе Веры Брежневаой и Константина Меладзе появились несколько месяцев назад.
прочитано 543 раза

В Сети предполагают, что разлад в семье случился на фоне ситуации с Украиной. Как известно, экс-солистка "ВИА Гра" родилась в Днепропетровской области и сейчас активно поддерживает свою страну. А вот Константин Меладзе, поговаривают, находится по другую сторону баррикад и мнение жены не разделяет.

ПО ТЕМЕ

"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе

Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Пока официального подтверждения от пары не поступало, народ ищет любые способы заглянуть в ее личную жизнь. Таролог и основатель школы "Таропсихология" Елизавета Левина уверена, что дыма без огня не бывает и брак действительно распадается.

"Их совместная жизнь, судя по картам таро, уже завершена", – поставила точку в разводе пары специалистка. При этом, как отмечает Левина, оба экс-супруга выходят из этих отношений достаточно сильными, у них есть уверенность в завтрашнем дне и надежда на лучшее.

По словам таролога, Вера Брежнева и Константин Меладзе в настоящее время очень мало общаются, хотя в их отношениях есть очень много недосказанности, нерешенных конфликтов.

"Дальше счастливые отношения в этой паре невозможны", – подытожила Елизавета Левина.

Как отметила таролог, Брежнева и Меладзе вовремя не разрулили конфликты, а сейчас это делать уже поздно. Также артисты должны понимать, что все дальнейшие попытки наладить общение будут усложнять отношения. Левина добавила, что, скорее всего, официально супруги еще не развелись, но это вопрос времени.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2022, 16:15 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нетребко драила полы, а Брежнева горбатилась прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вскрылась правда подлого заявления Пугачевой об иноагентстве: Явно не бесплатно

Вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Он на седьмом небе
Шоу-бизнес

"Нужен особый уход": разродившаяся звезда "Дом-2" молится за недоношенных младенцев

Все будет хорошо!
Шоу-бизнес

"Восемь лет обманывал жену": после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе

Новый скандал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+