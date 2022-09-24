"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка

Слухи о разводе Веры Брежневаой и Константина Меладзе появились несколько месяцев назад.

В Сети предполагают, что разлад в семье случился на фоне ситуации с Украиной. Как известно, экс-солистка "ВИА Гра" родилась в Днепропетровской области и сейчас активно поддерживает свою страну. А вот Константин Меладзе, поговаривают, находится по другую сторону баррикад и мнение жены не разделяет.

Пока официального подтверждения от пары не поступало, народ ищет любые способы заглянуть в ее личную жизнь. Таролог и основатель школы "Таропсихология" Елизавета Левина уверена, что дыма без огня не бывает и брак действительно распадается.

"Их совместная жизнь, судя по картам таро, уже завершена", – поставила точку в разводе пары специалистка. При этом, как отмечает Левина, оба экс-супруга выходят из этих отношений достаточно сильными, у них есть уверенность в завтрашнем дне и надежда на лучшее.

По словам таролога, Вера Брежнева и Константин Меладзе в настоящее время очень мало общаются, хотя в их отношениях есть очень много недосказанности, нерешенных конфликтов.

"Дальше счастливые отношения в этой паре невозможны", – подытожила Елизавета Левина.

Как отметила таролог, Брежнева и Меладзе вовремя не разрулили конфликты, а сейчас это делать уже поздно. Также артисты должны понимать, что все дальнейшие попытки наладить общение будут усложнять отношения. Левина добавила, что, скорее всего, официально супруги еще не развелись, но это вопрос времени.