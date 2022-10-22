Околпачившую мужа Брежневу выбросили за шкирку: Замена уже найдена

Многие, очень многие представители шоу-бизнеса разъехались в 2022 году по миру, не забыл при этом фыркнуть напоследок. Кто-то выразил свое "фи" политикам, а кто-то – поклонникам. Вспомнить хотя бы Аллу Пугачеву, которая не преминула возможностью нагадить соседям, а также оскорбить поклонников, обозвав их "рабами" и "холопами".
Отечественные меломаны даже выразили беспокойство: кто же будет выступать на "Голубых огоньках" и бесконечных корпоративах? Портал PopCornNews пригласил продюсера Леонида Дзюника, чтобы тот развеял опасения россиян.
По словам эксперта, переживать абсолютно не о чем, ведь на небосклоне шоубиза осталось множество звезд, которым слушатели будут рады ничуть не меньше. Уехали те, кто, по словам Леонида Дзюника, "заламывали ценник". К таким артистам он отнес околпачившую, по мнению некоторых, мужа Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Ани Лорак и некоторых других.
Каждую задравшую, иными словами, нос звезду выбросили за шкирку, оставив не у дел, поэтому на ее место придет другая, ничуть не менее талантливая, но более благодарная. Таких артистов много, считает Дзюник, среди выпускников проектов "Фабрика Звезд" и "Голос", так что можно заявить о том, что замена уже найдена.
Кроме того, в нынешних реалиях многие эвент-менеджеры и вовсе отказываются приглашать музыкантов, предпочитая им иллюзионистов, поделился Леонид Дзюник.
"Люди стали задумываться о том, стоит ли выбрасывать бабло", – подметил продюсер.