Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

В российском шоу-бизнесе в последнее время происходит настоящая чехарда брачных переворотов. "Дни.ру" вспоминают самые скандальные из них.

Есть много причин, по которым звезды часто расстаются. Основная — деньги и связанное с ними чувство независимости. Однако зачастую браки звезд разваливаются еще и из-за измен. На смену старым надоевшим женам всегда приходят новые – молодые и не такие капризные.

В российском шоу-бизнесе масса распавшихся по этой причине браков. Юморист Евгений Петросян, режиссер Олег Табаков, певец Валерий Меладзе, стендапер Гарик Харламов, актер Сергей Жигунов и многие другие. Все они быстро смогли найти замену брошенным женам.

Евгений Петросян

Российский юморист Евгений Петросян прожил в браке с коллегой Еленой Степаненко ровно 30 лет и три года. Такой стаж семейной жизни не помог им удержать брак. В ноябре 2018 года юмористы развелись, после чего Евгений Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Олег Табаков

Режиссер Олег Табаков и Людмила Крылова расстались в 1993 году, через год они официально развелись, а весной 1995-го Марина Зудина стала новой женой артиста. В то время в обществе разразился настоящий скандал. Поклонники, да и сын Табакова не признавали новую молодую супругу мэтра и поливали ее грязью.

Валерий Меладзе

Официальная история любви певца Валерия Меладзе и его супруги Альбины Джанабаевой отличается от той, что бытует в народе. Со стороны все кажется чинным и благородным, но на деле многие обвиняли молодую бывшую солистку "ВИА Гры" в том, что она увела певца из семьи.

Гарик Харламов

Брак скандально известной российской актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова развалился два года назад. Несмотря на появление общей дочери отношения не удалось спасти. Поговаривали, что всему виной взаимные измены.

Данила Козловский

Рождение дочери и совместное творческое поприще не спасло и отношения актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой. Актер признавался, что поступил подло, бросив семью. Официально причину расставания актер не назвал. Но поклонники уверены, что он закрутил новый роман с коллегой по фильму "Чернобыль" Оксаной Акиньшиной.



Сергей Жигунов

Актер был женат дважды на одной и той же женщине. В 1985 году он женился на актрисе Вере Новиковой. После 22 лет брака пара развелась. Вскоре стало известно, что Сергей Жигунов закрутил роман с коллегой Анастасией Заворотнюк.

Олег Газманов

Певец развелся с матерью своего сына Родиона в 1997 году после 22 лет брака. Именно Газманов стал инициатором расставания с женой Ириной. Причина – новое увлечение.