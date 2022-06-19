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Шоу-бизнес
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

В российском шоу-бизнесе в последнее время происходит настоящая чехарда брачных переворотов. "Дни.ру" вспоминают самые скандальные из них.
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Есть много причин, по которым звезды часто расстаются. Основная — деньги и связанное с ними чувство независимости. Однако зачастую браки звезд разваливаются еще и из-за измен. На смену старым надоевшим женам всегда приходят новые – молодые и не такие капризные.

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В российском шоу-бизнесе масса распавшихся по этой причине браков. Юморист Евгений Петросян, режиссер Олег Табаков, певец Валерий Меладзе, стендапер Гарик Харламов, актер Сергей Жигунов и многие другие. Все они быстро смогли найти замену брошенным женам.

Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Российский юморист Евгений Петросян прожил в браке с коллегой Еленой Степаненко ровно 30 лет и три года. Такой стаж семейной жизни не помог им удержать брак. В ноябре 2018 года юмористы развелись, после чего Евгений Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Олег Табаков

Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Режиссер Олег Табаков и Людмила Крылова расстались в 1993 году, через год они официально развелись, а весной 1995-го Марина Зудина стала новой женой артиста. В то время в обществе разразился настоящий скандал. Поклонники, да и сын Табакова не признавали новую молодую супругу мэтра и поливали ее грязью.

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальная история любви певца Валерия Меладзе и его супруги Альбины Джанабаевой отличается от той, что бытует в народе. Со стороны все кажется чинным и благородным, но на деле многие обвиняли молодую бывшую солистку "ВИА Гры" в том, что она увела певца из семьи.

Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press

Брак скандально известной российской актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова развалился два года назад. Несмотря на появление общей дочери отношения не удалось спасти. Поговаривали, что всему виной взаимные измены.

Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рождение дочери и совместное творческое поприще не спасло и отношения актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой. Актер признавался, что поступил подло, бросив семью. Официально причину расставания актер не назвал. Но поклонники уверены, что он закрутил новый роман с коллегой по фильму "Чернобыль" Оксаной Акиньшиной.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актер был женат дважды на одной и той же женщине. В 1985 году он женился на актрисе Вере Новиковой. После 22 лет брака пара развелась. Вскоре стало известно, что Сергей Жигунов закрутил роман с коллегой Анастасией Заворотнюк.

Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певец развелся с матерью своего сына Родиона в 1997 году после 22 лет брака. Именно Газманов стал инициатором расставания с женой Ириной. Причина – новое увлечение.

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Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 19 июня 2022, 22:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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