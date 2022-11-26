"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами

Внук Аллы Пугачевой успел подать сигнал о своем местонахождении: оказался зажат между скалами и льдами.



Сплетников хлебом не корми – дай возможность сочинить что-нибудь про звезд шоу-бизнеса. Кто-то, наверняка, хочет сделать гадость, чтобы возвыситься в своих глазах, а кто-то – воспользоваться анонимностью, дарованной великим и могучим интернетом.

Сколько раз хоронили Гуфа – не счесть. Впрочем, досталось и другим артистам: Гоген Солнцев с легкой руки супруги сменил пол, а Ольга Бузова – решила обойти всех сплетников и похоронила себя самостоятельно. Первый раз это произошло в 2013 году: тогда она сама запустила "утку", чтобы узнать расстроятся ли поклонники. В 2018 оду это случилось вновь: тогда в Сеть слили информацию о том, что бездыханная телеведущая обнаружена в своей гримерке. К счастью, это тоже оказалась ложь.



Недавно похоронить решили и Никиту Преснякова, правда чуть иначе. Поклонники внука Аллы Пугачевой, услышав, как он исполняет хит группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit" подметили, что голос Никиты почти полностью совпадает с голосом погибшего солиста американской группы. Таким образом, желая похвалить талант певца, почитатели в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном.



Однако Никита – живее всех живых! В подтверждение этого он выложил видео в своем Телеграм-канале на котором Никита Пресняков находится на заснеженных вершинах Сочи. Ноги мужчины, связанные креплениями для сноуборда, быстро несут его по склону вниз. И, пусть видео было снято некоторое время назад, в связи с чем сейчас Никита уже не может быть найден на Красной Поляне, это не делает ролик ни капельки хуже. У каждого зрителя захватит дух от невероятной красоты природы и духа авантюризма, который заснял и показал внук Аллы Пугачевой.

"Там были дикие трассы. Там нельзя было находиться, но мы тайком туда пробрались", – похвастался Никита Пресняков опасным спуском.

