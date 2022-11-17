Отчаянный шаг: влипший в проблемы с полицией на чужбине внук Пугачевой оказался на краю

Внук Аллы Пугачевой, по слухам, находится за границей.

Поклонники Никиты Преснякова недавно в серьез его потеряли. Всегда активный парень пропал из социальных сетей, а его супруга внезапно стала ходить во столичным вечеринкам в гордом одиночестве. Позже внук Аллы Пугачевой нашелся: в Сети появился ролик, на котором молодой музыкант запечатлен в одном из американских клубов.

В общем, Пресняков-младший уехал в США, а где сейчас находится звездный наследник, неизвестно – поклонникам он не рассказывает. Впрочем, Америка – это, можно сказать, второй дом для певца, ведь там, на чужбине, он какое-то время жил, учился и, по рассказам, даже влипал в проблемы с полицией, которые, благо, не закончились страшными последствиями.

Где бы сейчас не был внук Аллы Пугачевой, фанаты переживают за его брак с супругой Аленой Красновой. Ведь, когда стало известно об отъезде музыканта, его благоверная, судя по соцсетям, осталась дома. Как же он мог оставить любимую одну? Но накануне Никита Пресняков дал понять поклонникам, что с его браком все хорошо, несмотря ни на что.

В микроблоге сына Кристины Орбакайте появились трогательные снимки с фотосессии, которая у парочки прошла еще осенью. Тогда супруги снимались прямо на крыше и, смотря на получившиеся кадры, видно, что внук Аллы Пугачевой, как и его жена, оказался прямо на краю, пойдя на столь отчаянный и опасный шаг ради красивой картинки.