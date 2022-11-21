Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с юного возраста окунулся в мир творчества: писал собственную музыку и организовал группу. Поклонникам звездной бабушки и мамы Никита мало известен, ведь его стиль сильно отличается от эстрадной поп-музыки. 31-летний наследник играет рок.
Иногда Пресняков делится своим творчеством в социальных сетях. На днях вышел новый ролик, где внук Аллы Пугачевой поет хит "Smells Like Teen Spirit" известной американской группы Nirvana. Подписчики Никиты Преснякова в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном, легендарным солистом Nirvana. Трудно поверить, но звучание голоса Преснякова действительно сильно напоминает оригинальное исполнение композиции.
В комментарии к Никите Преснякову иногда приходят поклонники Аллы Пугачевой. Они считают, что музыкальные таланты мужчины — это ее заслуга. Другие же считают, что у Никиты наследственный дар от бабушки, мамы, отца и деда.
По слухам, внук Аллы Борисовны покинул Россию. Говорят, что он поселился в США вместе с отчимом и младшей сестрой. Супруга Преснякова Алена Краснова осталась в Москве и никак не комментирует ситуацию в личной жизни. Многие осудили внука Пугачевой за спешный отъезд, сравнив его поведение со звездной родственницей.