Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян

16 ноября стартует премьера нового сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом сезоне — поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа. Для роли Нины Артамоновой Кристина Орбакайте примерила образ суровой брюнетки с короткой стрижкой.
Сюжет сериала крутится вокруг героини Светланы Ивановой, которая внезапно узнает о беременности. В перерывах между метаниями в личной жизни, молодая врач помогает спасать жизни пациентов в больнице.
Анонсируя новый сезон сериала, Кристина Орбакайте ошарашила россиян. На афише изображена женская рука с крошечным сыном — прямой намек, что ребенок в сериале все-таки появился. Тем, кто еще не начал смотреть сериал, следует быть осторожнее: в Интернете уже появилось множество спойлеров и обсуждений экранной драмы.
Интересно, что в реальной жизни саму Кристину Орбакайте регулярно подозревают в беременности. Известно, что певица и актриса сильно привязана к младшей дочери Клаве, а поклонники называют девочку настоящим маминым счастьем. Возможно, 51-летняя дочь Аллы Пугачевой не спешит анонсировать ожидание четвертого малыша, поскольку уже готовится к внукам.