Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Воскресенье
30 октября
Лента новостей
18:01
Похож на прадеда как две капли воды: тихушник Янковский впервые показал лицо сына
17:49
Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
17:42
Ужас! Вздувшаяся почерневшая Ковальчук скорчилась в страшных муках после ухода Чумакова
16:58
Хочет примазаться к Пугачевой: Сбежавшую врушку Собчак забросали камнями
15:47
"Бросил свою кикимору": счастливый Малахов укатил от семьи
14:33
Обосновавшаяся за бугром Литвинова поприветствовала израильтянку Собчак: Ксения, держись!
14:25
"Одно большое мучение": Авербух откровенно рассказал об измене в браке с Арзамасовой
13:35
Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега
13:33
Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"
12:45
"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика
12:42
Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы
12:11
"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина
11:32
"Что с ним?": раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак
10:57
Распутная Муцениеце вылизала на камеру потайные дырочки любимого
09:32
Нельзя пить много чая: ученые предупредили о проблемах со здоровьем
08:04
От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте
07:09
Романы с Паниным и Вайсбергом, единственный сын и новый муж: личная жизнь Екатерины Шпицы
06:10
Из русской девицы в колхозную царицу: как менялся стиль Надежды Кадышевой
04:12
Названы самые дорогие для жизни города России
02:32
Нападение медведя-людоеда на альпиниста попало на видео
02:27
Главные советы по укреплению иммунитета от врача-аллерголога
00:18
День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября
22:24
"Я задыхался и не мог ходить": 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце
22:05
"Чуаньюй": Гастрономической жизни столицы добавили остроты
21:26
Как почувствовать счастье за 1 минуту: простой совет от психолога
21:02
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
20:15
Ирина Безрукова дарит рецепт любимого блюда: Вареники с вишней
20:03
В Ленобласти зафиксировали нашествие лисиц
18:49
"Стал инвалидом, ходить больше не будет": Актера Панина смачно перекосило
18:41
Неуверенная тихоня и импульсивный ворчун: что спасет разваливающийся брак Топалова и Тодоренко
18:25
Развод и раздел имущества: выскочившая замуж Поплавская кусает локти
17:47
"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле
17:06
Шок! Бунтующую на чужбине Литвинову схватили в заложники
16:20
Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену
15:57
"Нужно мучить ребенка": ляпнувшую сгоряча Тодоренко требуют лишить родительских прав
15:43
До слез: Немоляева рассказала о разборках с Лазаревым
14:59
Виляющая лобком Наталья Штурм запускает эротический проект: Мужчины, готовы?
14:28
"Можно прощаться": маг предрек Зеленскому скорый уход
13:40
"До слез обидно": жених из "Дома-2" вылил на Бузову ушат помоев
12:44
"Срочно": плюнувшей в Тарзана 76-летней матери Королевой врезали до полусмерти
12:15
"Меня исключили из народа": исчезнувшая с экрана Барановская пошла против россиян
11:29
"Медики бессильны": самый страшный секрет Пугачевой стал достоянием общественности
11:24
Сервис для чтения электронных книг Букмейт внесли в список иноагентов
09:14
Какими болезнями можно заразиться через посуду
08:23
"Сложно": Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому
06:31
Врач назвал простые способы снижения аппетита
04:25
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
02:03
Как высыпаться за несколько часов: совет сомнолога
00:18
Большое горе: смерть поставила крест на грандиозных планах 60-летней Тамары Гвердцители
00:07
Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Семья года": Николаев и Проскурякова разошлись как чужие после 12 лет брака
Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену
Рвота, понос и толпы врачей: жизнь Алины Загитовой повисла на волоске
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
"Сложно": Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому
"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь

Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь

Алла Пугачева в этом году отметила 73-летие.
прочитано 239 раз

Последний брак Примадонны оказался самым крепким – вместе с Максимом Галкиным* знаменитость счастлива вот уже 20 лет. У пары подрастают дети – близнецы Гарри и Лиза в этом году отметили девятый день рождения.

ПО ТЕМЕ

"Победа любой ценой": робкая трусиха Орбакайте встала Пугачевой поперек горла

Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Чего греха таить, у них весьма непростая семья и родители. И Максим Галкин* прекрасно понимает, что разница в возрасте с женой накладывает на него определенные обязательства. Именно он несет ответственность за то, чтобы дети были в курсе, что, скорее всего, их мама уйдет из жизни, когда они еще будет маленькими.

В одном из интервью юморист признавался, что этот момент они уже проговорили. Родные прекрасно знают, что делать в случае смерти Аллы Пугачевой. Семья готовится проводить в последний путь артистку, как бы цинично это ни звучало. Отъехавшая из России звезда постепенно готовит родственников к тому, что им придется обходиться без нее.

Алла Пугачева еще несколько лет назад говорила, что сейчас максимально старается вложиться в детей. Она хочет передать им свои знания, свою мудрость и научить чему-то важному.

Вероятно, она не зря торопится. Ходят слухи, что Примадонна сильно больна, и весной в Израиле проходила серьезное лечение. Также поговаривают, будто знаменитость полысела, что действительно говорит о проблемах в организме.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2022, 17:49 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы

Господи, помоги
Шоу-бизнес

"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина

Как живет танцор
Шоу-бизнес

Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"

Угроза летального исхода
Шоу-бизнес

Хочет примазаться к Пугачевой: Сбежавшую врушку Собчак забросали камнями

Так и надо ей!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+