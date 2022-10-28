Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых

"Все, кому неймется, вереницей // Нелегально прутся за границу, // Если так пойдет, то, несомненно // Скоро из России все уедут. // Что это вообще за прихоть? Какого черта их сюда несет?" – поют герои мюзикла "Шахматы". В премьерной постановке середины 80-х годов прошлого века одну из партий в нем должна была спеть Алла Пугачева. Тогда, конечно, она и подумать не могла, что эта ария из спектакля опишет ее жизнь в старости.



прочитано 300 раз