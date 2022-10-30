"Победа любой ценой": робкая трусиха Орбакайте встала Пугачевой поперек горла

Примадонна российской эстрады недоглядела за дочерью. Кристина Орбакайте и Алла Пугачева встали по разные стороны баррикад.

Скандал вокруг исполнительницы шлягера "Айсберг" продолжает набирать обороты. Алла Пугачева спешно покинула Россию, критикуя действия россиян и государственной власти. При этом Кристина Орбакайте осталась на родине, но фанаты не исключают, что это временно.

Стало известно, что дочь Примадонны по характеру — робкая трусиха, которая совсем не похожа на мать, в результате чего встала ей поперек горла. На этом в беседе с "Дни.ру" указал нумеролог Айдар, основатель школы ЭНТЭО.

"Если для Аллы Борисовны темы достигаторства и "победы любой ценой" были и остаются основными по жизни, то дочь во многом ее противоположность. Личность очень талантливая и разносторонне развитая. Возможности и удача во многом сами идут в руки звезде. Талантов много, но двигаться вперед самой крайне сложно! Всегда нужен кто-то со стороны, кто направит и уберет сомнения", — так эксперт обозначил поведение Кристины Орбакайте.



Нумеролог отметил, что звездная блондинка предпочитает спокойствие и стабильность всему остальному, а вот у Аллы Пугачевой приоритеты другие. Таким образом дорожки двух родственниц резко разошлись. "Повторять судьбу своей мамы Кристина не планирует!" — заверил Айдар.

"Как говорится, всему свое время! И в этом смысле сегодняшняя позиция Кристины единственно правильная для нее. Главное в этом самом консерватизме сильно не зарастать мхом и не погружаться в монотонное болото рутины", — пояснил обстоятельства жизни Орбакайте наш собеседник.