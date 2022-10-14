"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе

Вокруг звездной семьи копится слишком много слухов, которые таблоиды мгновенно распространили по всей Сети. Певица и композитор по-прежнему хранят молчание, не желая вскрывать подробности отношений. Тем не менее многие уверены, что Вера Брежнева и Константин Меладзе пошли разными дорогами.
Заинтригованные фанаты четы так сильно всполошились, что дошли до крайности — начали спрашивать ответы на волнующие вопросы у прорицателей. Медиум Марианна Абравитова использовала Таро, чтобы приоткрыть завесу тайны.
Расклад показал ей, что Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не вместе. Якобы на это есть две причины: маэстро перестал продвигать жену по карьерной лестнице, а также имел связи с женщинами на стороне.
"Брежнева долго терпела интрижки Меладзе. Но в какой-то момент чаша переполнилась. И она ушла", — заявила эксперт по гадальным картам.
Медиум добавила, что поп-дива еще встретит вторую половинку, ведь покоряет мужчин своей притягательностью. По словам таролога, Вера Брежнева — непростая особа с большими запросами, однако ей все равно улыбнется удача на личном фронте в виде подходящего кавалера. А вот о перспективах Константина Меладзе гадалка Абравитова умолчала.